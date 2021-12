Potsdam

Der gewaltsame Tod einer fünfköpfigen Familie in Senzig bei Königs Wusterhausen (Dahme-Spreewald) hat sich offenbar vor einem von der Querdenker-Szene beeinflussten Hintergrund abgespielt. Aussagen aus dem mehrseitigen Abschiedsbrief, den der Familienvater Devid R. hinterlassen hat, deuten auf Sorgen des Mannes vor einer Verhaftung wegen eines gefälschten Impfzertifikats hin. Nach Justizangaben befürchtete der 40-Jährige, dass man ihm und seiner Frau die Kinder wegnehmen werde.

Der Brief, den Ermittler im Haus der Familie gefunden hatten, liegt der Staatsanwaltschaft Cottbus vor. Demnach hatte der Mann ein Impfzertifikat für seine Frau fälschen lassen, und ihr Arbeitgeber hatte dies erfahren. Nach MAZ-Informationen soll es eine Anhörung der Frau zum Fälschungsverdacht in der Fachhochschule gegeben haben – die Hochschule kommentierte den Vorgang und möglicherweise angedrohte Folgen für die im Einkauf tätige Linda R. (40) auf Nachfrage nicht.

Angst vor dem Verlust der Kinder – steht im Abschiedsbrief

Laut Oberstaatsanwalt Gernot Bantleon hatte das Paar Angst vor einer Verhaftung und dem Verlust der Kinder. Ein staatsanwaltliches Verfahren wegen der Fälschung habe es seiner Erkenntnis nach aber gegen keinen der Ehepartner gegeben, so Bantleon. Weitere Details wollte der Ermittler nicht nennen.

Allen Anzeichen nach sind beide Eltern Teil der Impfgegner-Szene gewesen. Auf dem von der Szene gern genutzten sozialen Netzwerk Telegram taucht Devid R. in der Telegram-Gruppe „Freiheitsboten Königs Wusterhausen“ auf. Am 25. November ist er dem Chat-Verlauf nach der Gruppe beigetreten. Ein Administrator bestätigt seine Anfrage. Zuletzt ist Devid R. am 2. Dezember online. Die Nachricht von dem Polizeieinsatz in Senzig verbreitet sich schnell auf Telegram. Am 5. Dezember betrauert ein Gruppen-Mitglied den toten Familienvater („Er war ein gewonnener Freund ebenso wie seine Frau“). Der Chat-Teilnehmer schreibt außerdem, die Partei „die Basis“ habe somit auch ein Mitglied verloren. Eine Bestätigung für die Parteimitgliedschaft eines der beiden Elternteile war am Dienstag nicht zu erhalten.

Quarantäne für die Familie ging voraus

Zum Gesamtbild gehört auch, dass sich die Familie dem Vernehmen nach vor der Bluttat in Corona-Quarantäne begeben hatte. Dies erfuhr die MAZ aus gut informierten Kreisen. Allerdings bestätigte die Staatsanwaltschaft dieses Detail mit Verweis auf die Vertraulichkeit von Gesundheitsdaten nicht.

Zuletzt sei das Thema Corona aber immer präsenter bei Devid R. gewesen, erzählen Bekannte. Gespräche hätten sich zunehmend um das Thema gedreht. Der Techniker und Event-Unternehmer habe Informationen gewälzt, Hintergründe angelesen, sich ins Thema verbissen. „Es hat düstere Tendenzen gegeben“, sagt einer, der ihn kannte. 

Von Ulrich Wangemann