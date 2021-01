Potsdam

Nach einem höchstrichterlichen Urteil, einem Untersuchungsausschuss, einer Enquetekommission und einer versandeten Bundesratsinitiative soll sich Brandenburgs Landesregierung noch einmal um die unbekannten und um ihr Land gebrachten Opfer des Bodenreform-Unrechts bemühen. Ein entsprechender Antrag der Koalitionsfraktionen SPD, CDU und Grünen stieß im Landtag am Mittwoch auf überwiegende Zustimmung.

Damit wird die Landesregierung aufgefordert, die Suche nach den unbekannten Grundstückserben in diesem und im nächsten Jahr „fortzusetzen“ und dafür auch die „Möglichkeiten der digitalen Medien zu nutzen“, was eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Auch auf die Arbeit professioneller Erbenermittler soll das Land dabei zurückgreifen. „Wir wollen den Glauben in den Rechtsstaat wieder stärken, indem sich die Landesregierung ernsthaft um das Auffinden der bisher unbekannt gebliebenen Erbinnen und Erben kümmert“, sagte Clemens Rostock (Grüne).

Anzeige

Ministerin Lange : Waren nicht untätig

Etwa 200.000 Landarbeiter und Kleinbauern hatten nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs im Rahmen der Bodenreform durch die Enteignung von Nazis Landflächen erhalten, die sie über Jahrzehnte bewirtschafteten. Nach DDR-Recht wurden sie Eigentümer und konnten das Land auch vererben. Doch mit der Wende wurde ein Großteil von ihnen enteignet.

In 7500 Fällen (11.700 Hektar) mit angeblich unbekannten Erben ließ sich der Staat ins Grundbuch eintragen. Brandenburg hat sich allerdings seinerzeit keine Mühe gemacht, die Erben ausfindig zu machen. Der Bundesgerichtshof brandmarkte diesen Brandenburger Weg im Jahr 2007 als sittenwidrig. Hinzu kommen rund 6.500 Fälle, in denen sich das Land Brandenburg den Boden von bekannten Erben aneignete. Auch in diesen Fällen soll sich der Staat um einen wie auch immer gearteten Ausgleich bemühen.

Finanzministerin Katrin Lange ( SPD) betonte, dass das Land bei der Suche nach Erben nicht untätig gewesen sei. In 4480 Fällen seien Grundstücke zurückgegeben oder die Eigentümer entschädigt worden. „Wir wollen die Suche nach den Erben fortsetzen“, sagte sie. Das sei eine Selbstverständlichkeit und bereits im Haushalt vorgesehen. „Das Ergebnis bleibt abzuwarten. Es ist einen Versuch wert“, sagte sie.

„Ein Wunder, dass die Leute noch mit uns reden“

Deutliche Worte zu dem Bild, das Brandenburg bei den Opfern der Bodenreform-Affäre mitunter abgegeben hat, fand der CDU-Haushaltsexperte Steeven Bretz. „Es ist ein Wunder, dass die Leute überhaupt noch mit uns reden, nachdem ihnen so viel Unrecht widerfahren ist“, sagte er. „Das ist eines Rechtsstaates nicht würdig.“ Mit dem neuen Anlauf werde ihnen „ein Stück Würde und Respekt zurückgegeben“. Ähnlich äußerte sich Linksfraktionschef Sebastian Walter: „Hinter jedem Grundstück steckt ein Schicksal. Es sind meist ältere Menschen, die die Welt nicht mehr verstehen.“

Die Freien Wähler kündigten an, sie würden die Koalition beim Wort nehmen. „Beweisen Sie, dass der Antrag wirklich ernst gemeint ist“, sagte Philip Zeschmann. „Erkennen Sie die Ansprüche an und geben Sie die Grundstücke zurück.“

Die Opfervertretung „ARE“ begrüßte den Neuanlauf und gab zu bedenken: „Es ist traurig, dass zahlreiche Neusiedler oder deren Erben diese späte Wendung nicht mehr erleben können. Sie hatten oft Jahrzehnte auf Gerechtigkeit gehofft,“ sagte der Bundesvorsitzende Manfred Graf von Schwerin.

Von Torsten Gellner