Potsdam

Man kann es kaum abwarten, dass dieses elende Jahr vorbei ist. Doch ob man zu Silvester überhaupt mit mehreren Menschen feiern darf – wer weiß das schon? Und wenn sich die Menschen wieder treffen können, um das neue, hoffentlich schönere neue Jahr einzuläuten – dürfen sie dann auch böllern?

In diesem Jahr sind des nicht die Belange der Umwelt oder der Tiere, die eine Verbotsdiskussion provozieren. Es ist natürlich Corona. Und die Frage ist auch berechtigt: Muss man die Krankenhäuser in der jetzigen Situation auch noch mit den üblichen Feuerwerks-Versehrten mit ihren abgerissenen Gliedmaßen und verletzten Augen behelligen?

Flucht in die illegale Knallerei

Diese Frage sollten in erster Linie die Krankenhäuser in Absprache mit den Kommunen entscheiden. Sie können einschätzen, wie viel zusätzliche Arbeit das jedes Jahr macht und ob die Notaufnahmen dafür die Kapazitäten haben. Die Rettungsstellen haben ja zunächst nichts damit zu tun, wie die Lage auf den Intensivstationen ist.

Und ja, ein Böllerverbot könnte auch kontraproduktiv sein. Gerade in diesem Jahr, in dem so viele Menschen das Gefühl haben, dass einem auch jeder Spaß verboten wird, könnte es nicht nur Unmut, sondern auch die Flucht in die illegale Knallerei provozieren. Polen mit seinen brandgefährlichen Mega-Böllern ist nicht weit.

Von Torsten Gellner