Durch Funkenflug kam es am Sonntag zu mehreren Böschungsbränden an der Bahnstrecke zwischen Falkenberg (Elbe-Elster) und Annaburg in Sachsen-Anhalt. Eine festsitzende Bremse an einem Güterzug hatte das Feuer ausgelöst. Die Strecke der Regionalbahn RB 51 war am späten Nachmittag wieder komplett befahrbar.