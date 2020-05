Cottbus

Die Vorbereitungsarbeiten für die Entschärfung einer Weltkriegsbombe am Nordausgang des Cottbuser Hauptbahnhofs sind am späten Donnerstagvormittag beendet worden. Der Sperrkreis wurde nach Angaben der Stadt bis 11 Uhr geschlossen. Derzeit findet vor Ort eine Beratung der Sprengmeister statt. Der russische Zünder der 50-Kilo-Bombe sei in einem schlechten Zustand, wie eine Sprecherin der Stadt am Donnerstag weiter mitteilte.

Noch sei keine Entscheidung gefallen, ob der Blindgänger entschärft werden könne oder kontrolliert gesprengt werden müsse. Rund 700 Menschen mussten wegen der geplanten Entschärfung ihre Häuser verlassen. Eine Notunterkunft in einer Turnhalle haben den Angaben zufolge bislang zwei Personen in Anspruch genommen. Der Sprengkörper mit russischem Zünder war am Dienstag bei Bauarbeiten am ehemaligen Spreewaldbahnhof in Cottbus gefunden worden.

Seit 9 Uhr ist der Hauptbahnhof bis voraussichtlich 14.30 Uhr komplett gesperrt. Die Deutsche Bahn hat für die Nahverkehrslinien zwischen Calau und Cottbus, Peitz Ost und Cottbus sowie Senftenberg und Cottbus einen Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Von MAZonline