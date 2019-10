2300 Einwohner in Ruhland müssen am Donnerstagmorgen ihre Häuser verlassen. Eine US-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg soll dann kontrolliert gesprengt werden. Die Stadt im Kreis Oberspreewald-Lausitz ist währenddessen vom Bus- und Bahnverkehr abgeschnitten.

Bombenentschärfung in Ruhland: 2300 Einwohner müssen raus