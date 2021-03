Potsdam

Wo bisher Roggen, Heu und Kartoffeln geerntet wurden, soll schon bald Solarstrom erzeugt werden – im Potsdamer Ortsteil Satzkorn entsteht auf einem alten Acker eine neue Photovoltaik-Anlage.

Nach den Plänen des Energieversorgers EnBW sollen auf dem rund 76 Hektar großen Areal nahe der Autobahn A10 schon bald ökologisch gewonnener Strom für rund 31.000 Haushalte produziert werden. Das kommt einer Energieleistung von 65 Gigawatt Strom gleich.

Ein Pachtvertrag für 30 Jahre

Den Grund und Boden bekommt das Energieunternehmen von dem bisherigen Privatbesitzer zur Pacht übertragen. Für 30 Jahre soll der Vertrag gültig sein, heißt es von Seiten der Stadtverwaltung.

Das Gelände wurde bisher ausschließlich für landwirtschaftliche Zwecke genutzt –doch der Pachtvertrag mit EnBW scheint dem Landwirt jetzt ertragreicher zu sein.

Der Energieversorger versichert seinerseits, dass die neue Anlage bodenschonend sei, sowohl mit Schafen als auch maschinell gepflegt werde und nur weniger als ein Prozent der Fläche versiegelt werden müsse. Sprich: Wenn die 30 Jahre abgelaufen sind, könnte die Fläche wieder ihrer ursprünglichen Nutzung zugeführt werden.

Solarstrom-Anlagen boomen

Das Vorhaben im Norden Potsdams steht beispielhaft für einen Trend, der in Brandenburg wie andernorts in der Bundesrepublik schwer in Mode ist: Die Umwandlung von Landwirtschaftsflächen in Standorte für Photovoltaik-Anlagen.

Nach Angaben des Brandenburger Landeswirtschaftsministeriums gibt es im gesamtem Land inzwischen 28.000 Solaranlagen. Die größte dieser Anlagen steht aktuell im Templiner Ortsteil Groß Dölln auf einem ehemaligen sowjetischen Flugplatz. Dort wird grüner Strom für rund 36.000 Haushalte gewonnen.

Bundesregierung fördert den Ausbau

Die großen Flächen mit Solarmodulen finden sich bis dato zumeist links und rechts von Bahnstrecken und Autobahnen. Auch auf ehemaligen Militärübungsplätzen und Brachgeländen stehen Photovoltaik-Anlagen.

Diese Solaranlagen-Standorte sind politisch gewollt und werden durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz des Bundes (EEG) finanziell gefördert.

Mit der Neufassung des Gesetzes zum Jahresbeginn wurde die Größe des Randstreifens, der neben Autobahnen und Bahntrassen mit Solarpanels bezuschusst bebaut werden kann, sogar von 110 auf 200 Meter erweitert.

Photovoltaik wird von der Bundesregierung gefördert. Quelle: E.ON/E.ON Energie Deutschland GmbH

Solarstrom-Erzeugung ist günstig

Doch schon bald werden Photovoltaik-Projekte wohl auch ganz ohne staatliche Fördergelder auskommen können, heißt es von Seiten des Landesverbands Erneuerbarer Energien.

„Dass es in Zukunft mehr Photovoltaik-Projekte geben wird, die außerhalb der EEG-Förderung entstehen, ist ein gutes Zeichen für den Standort Brandenburg“, sagt David Wortmann, Sprecher des Bundesverbands der Erneuerbaren Energien (BEE) für Berlin-Brandenburg.

Der Grund: Die Erzeugung von Solarstrom ist in den vergangenen Jahren dank günstiger Panel-Importe etwa aus China und Südkorea immer billiger geworden. „Der Solarstrom ist inzwischen die weltweit günstigste Form der Energiegewinnung“, sagt Wortmann.

Projekte müssen wirtschaftlich rentabel sein

Damit die vielen Vorhaben auch wirtschaftlich rentabel sind, setzt die Energiebranche vermehrt auf Vertragsformen, die feste Strom-Abnahmen zusichern.

„Power Purchase Agreements“ (PPA) nennen sich diese Modelle, bei denen sich ein Großkunde für eine bestimmte Anzahl an Jahren verpflichtet, den Solarstrom vom Erzeuger abzukaufen.

Bei allen Projekten für Solaranlagen gilt: Umfangreiche Umweltschutzauflagen müssen eingehalten werden. Am Ende entscheidet jeweils die Kommune über das konkrete Vorhaben. Deshalb ist es auch schwer zu sagen, wie viele Anträge auf Solaranlagen derzeit im gesamten Bundesland noch auf ihre Zulassung warten.

Aktuelle Zahlen liefert das Uckermärkische Landratsamt. Dort liegen derzeit Anfragen für mehr als 2.000 Hektar vor. Auch im Landkreis Ostprignitz-Ruppin sind Photovoltaik-Anlagen in Planung. Dort sind Vorhaben für rund 480 Hektar geplant. Mit über 280 Hektar sind die meisten dieser Planungen für landwirtschaftliche Flächen vorgesehen. Daran ist besonders interessant: Bisher gibt es im Landkreis keine einzige Solarstromanlage, die auf Ackerland steht.

Umweltschützer haben Bedenken

Mehr und mehr durch reine Sonnenenergie erzeugter Strom – müssten Umweltschützer da nicht regelrecht frohlocken? Tatsächlich sieht der Brandenburger Landesverband des BUND die Entwicklung kritisch.

„Ackerflächen für riesige Solarparks zu nutzen ist der falsche Weg“, findet Carsten Preuß, Vorsitzender vom BUND Brandenburg. Dank der günstigen Konditionen gebe es im Land bei großen Solar-Projekten inzwischen einen regelrechten Ansturm auf landwirtschaftliche Nutzflächen.

BUND-Landeschef Carsten Preuß hält Solaranlagen auf Ackerflächen für den falschen Weg. Quelle: Lisa Neugebauer

Druck von den Flächen nehmen

Das führe zu einer Flächenkonkurrenz, die eine nachhaltige Landwirtschaft zusehends zurückdränge. „Es hat ein Wettrennen um die Ackerflächen begonnen“, sagt Preuß. Um den Druck von diesen Flächen zu nehmen, macht er sich für eine landesweite Pflicht von Photovoltaik-Anlagen auf Neubauten stark.

„Zunächst sollte mit Nichtwohngebäuden wie Lager- und Produktionshallen, Ställen, Schulen oder Parkhäusern begonnen werden“, sagt Preuß. In einem zweiten Schritt sollte eine solche Vorschrift auch auf den Neubau von Wohngebäuden und auf große Dachsanierungen bei Bestandsgebäuden ausgeweitet werden.

Die Nutzung von Dachflächen verringere den Run auf die Freiflächen. Ackerflächen sollten in erster Linie der Nahrungs- und Futtermittelproduktion dienen, argumentiert der Naturschützer.

Als Vorbild sieht er Baden-Württemberg. Dort hat man sich im vergangenen Jahr auf eine Solarpanel-Pflicht für alle Nicht-Wohngebäude verständigt.

Könnten den Druck von den Flächen nehmen: Solarpanels auf Gebäuden. Quelle: Andrea Warnecke/dpa-tmn

Bauernverband will Nutzflächen erhalten

Auch der Brandenburger Bauernverband ist der Überzeugung, dass der Solarstrom nicht die Nahrungsmittelproduktion verdrängen darf. Der Verband steht der aktuellen Entwicklung in Sachen Photovoltaik mit gemischten Gefühlen gegenüber.

„Wir fordern klare Regeln und Begrenzungen für die Errichtung von Solarparks auf landwirtschaftlichen Flächen“, sagt Tino Erstling, Sprecher des Landesbauernverbands.

Tino Erstling ist Sprecher des Landesbauernverbands. Quelle: Julian Stähle

Hohe Pachtzahlungen locken die Landwirte

Aus Sicht der Bauern müsse das oberste Ziel sein, dass sich ein landwirtschaftlicher Betrieb durch die Urproduktion selbst trage. „Weitere Standbeine sollten lediglich ergänzenden Charakter haben und der Risikoverteilung dienen“, sagt Erstling.

Für Landwirte mit eigenem Boden sind Pachtzahlungen für Solaranlagen von 2.000 bis 3.000 Euro pro Hektar und Jahr realistisch. Das Geld lockt die Landwirte. Das ist auch dem Bauernverband bewusst.

„Genehmigte Photovoltaik-Freiflächen sollten nur temporär aus der landwirtschaftlichen Nutzung genommen werden“, fordert Erstling. Die Bodenstruktur dürfe nicht nachhaltig geschädigt werden.

Von Jérôme Lombard