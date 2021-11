Potsdam

Die Impfquote in Brandenburg soll steigen, auch bei den Drittimpfungen. In einem gemeinsam Appell mit der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB) rief Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) die niedergelassenen Ärzte auf, aktiv über die Auffrischimpfungen aufzuklären.

„Angesichts der jetzt deutlich steigenden Zahl von Corona-Infektionen und ersten Corona-Ausbrüchen in Pflegeeinrichtungen halten wir es dringend geboten, die von der STIKO empfohlene COVID-19-Auffrischungsimpfungen jetzt schnell durchzuführen“, hieß es in der Mitteilung. So sollten „Sterbefälle an SARS-CoV-2“ und schwere Verläufe möglichst reduziert werden.

Rund 35.600 Drittimpfungen in Brandenburg

Seit September laufen in Brandenburg die sogenannten Booster-Impfungen gegen das Corona-Virus. Diese soll verhindern, dass die Schutzwirkung des Vakzins verschwindet. Laut dem Robert Koch-Institut haben bereits 113.600 Menschen in Brandenburger ihre Drittimpfung erhalten (Stand: 18. November). Deutschlandweit liegt Brandenburg bei den Zweitimpfungen auf dem vorletzten Platz (Stand 18. November).

Doch wer kann auf einen zeitnahen Termin für eine Impfauffrischung hoffen? Und wie sichert man sich eine dritte Dosis? Die MAZ hat die wichtigsten Informationen zusammengefasst.

Wer kann sich impfen lassen?

Laut der aktuellen Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) sollen Menschen ab 70 Jahren eine Auffrischungsimpfung erhalten. Menschen ab 60 Jahren nach individueller Abwägung und ärztlicher Beratung. Auch Bewohnern in Pflegeeinrichtungen sowie Menschen mit einer Immunschwäche und deren Kontaktpersonen rät die STIKO zu einer weiteren Impfung. Außerdem sollten sich Beschäftigte in Pflege- und medizinischen Einrichtungen, die direkten Kontakt mit zu pflegenden Personen oder Patienten haben, ein weiteres Mal impfen lassen. Eine Drittimpfung kommt auch für Personen infrage, die bereits eine Corona-Infektion hinter sich haben, aber bisher nur ein Mal geimpft wurden. Genesenen wird zu diesem Zeitpunkt keine Auffrischimpfung empfohlen.

Am 18. November hat sich die Ständige Impfkommission (Stiko) für Corona-Auffrischimpfungen für alle Menschen ab 18 Jahren ausgesprochen. Das teilte das Gremium in Berlin mit. Ein entsprechender Beschlussentwurf sei zur Abstimmung an Fachkreise und Bundesländer gegangen, daher seien Änderungen noch möglich. Es handelt sich noch nicht um eine finale Stiko-Empfehlung.

Wann ist eine Drittimpfung sinnvoll?

Die STIKO empfiehlt eine dritte Impfung nach sechs Monaten, unabhängig davon, welcher Impfstoff bei den vorherigen Impfungen verwendet wurde.

Wohin zur Impfung?

Die Organisation der Booster-Impfung ist den Bundesländern überlassen. In Brandenburg können Impftermine bei Haus- und Betriebsärzten gebucht werden. „Wir impfen zurzeit vor allem die über 80-Jährigen“, sagte Karin Harre, Hausärztin aus Walsleben (Ostprignitz-Ruppin) und Vorsitzende des Hausärzteverband Brandenburg, auf MAZ-Anfrage. Die Nachfrage nach den Drittimpfungen sei rege, aber Wartelisten gäbe es bisher keine. „Die Situation in den Praxen ist entspannter als noch vor ein paar Monaten.“

Welcher Impfstoff für die Booster-Impfung?

Für die Auffrischungsimpfung empfiehlt die STIKO ausschließlich mRNA-Vakzine – also die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna. Dies gilt auch für diejenigen, die zuvor mit einem Vektorimpfstoff von Astrazeneca oder Johnson&Johnson geimpft wurden.

Von Gesa Steeger