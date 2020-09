Boote, Fahrräder, Wohnmobile: Diese Branchen boomen in der Corona-Krise

Potsdam

Während viele Betriebe in der Gastronomie, der Eventbranche oder im Reisegeschäft in der Corona-Krise um ihre Zukunft bangen müssen, erleben einige Wirtschaftszweige gerade einen nie da gewesenen Boom – trotz oder gerade wegen Corona. Insbesondere Hersteller und Händler von Freizeit-Ausrüstung erleben gerade einen regelrechten Run.

Die Hersteller und Händler von Outdoor-Equipement sind die großen Gewinner der Corona-Krise sind. Die Kassenschlager des Corona-Sommers waren insbesondere Fortbewegungsmittel des Individualtourismus – Fahrräder, Wohnmobile, Boote – alles, was dazu taugte, Abenteuer in der Heimat zu erleben. Auf den Rückzug in die eigenen vier Wände folgte die Eroberung der Welt vor der Haustür.

Anzeige

„Fahrradmobilität ist systemrelevant“

Die Fahrradbranche in Deutschland blickt zufrieden auf die erste Jahreshälfte zurück. Trotz des Lockdowns im Frühjahr, von dem unter anderem auch die Fahrradläden in Brandenburg betroffen waren, und unterbrochenen Lieferketten aus Asien stieg die Zahl der verkauften Räder deutlich an. Insgesamt wurden zwischen Januar und Juni bundesweit rund 3,2 Millionen Fahrräder und E-Bikes verkauft. Das entspricht einem Absatzplus von 9,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. „Seit Öffnung der Fahrradgeschäfte erlebte die Branche einen regelrechten Run auf Fahrräder, E-Bikes, Komponenten und Zubehör“, teilt der Zweirad-Industrie-Verband (ZIV) mit.

Weitere MAZ+ Artikel

Der Fahrradgroßhändler BBF Bike in Hoppegarten ( Märkisch-Oderland) konnte seinen Umsatz in den vergangenen Monaten sogar nahezu verdoppeln, wie Geschäfstführer Hagen Stamm erklärt. Fahrrad und E-Bike hätten es in der Corona-Krise geschafft, neue Zielgruppen zu erschließen. „Fahrradmobilität ist systemrelevant. Das haben die letzten Monate gezeigt“, sagt David Eisenberger, Leiter Marketing und Kommunikation beim ZIV. Er geht davon aus, dass das Wachstum in der Fahrradbranche nachhaltig ist: „Viele dieser neuen Nutzer werden die Zweiradmobilität auch nach der Krise nicht mehr missen wollen.

Plus von 300 Prozent beim Verkauf von Wohnmobilen

Auch bei den Händlern und Vermietern von Wohnmobilen und Caravans herrscht derzeit Goldgräberstimmung. Urlaub in der Pandemie hieß für viele Urlaub zu Hause oder zumindest nicht mit dem Flugzeug. Beim Wohnmobilhändler und -verleiher Caravaning Brandenburg aus Brandenburg/Havel stehen die Telefone schon seit Wochen nicht mehr still. Die 20 Fahrzeuge, die das Unternehmen vermietet, sind aktuell bis in den Herbst ausgebucht, auch für die Sommerferien 2021 gibt es kaum noch Kapazitäten.

„Die Mietanfragen haben sich in dieser Saison verdoppelt“, sagt Ingolf Erich von Caravaning Brandenburg, „wir mussten eigens eine neue Kollegin für das Verleihgeschäft einstellen.“ Die Zahl der verkauften Camper sei mindestens dreimal so hoch wie im Vorjahr, so Erich. Die Branche profitiert von der vorübergehenden Mehrwertsteuersenkung von 19 auf 16 Prozent. Bei Neupreisen von um die 50.000 Euro pro Fahrzeug werde die Senkung spürbar.

Das Problem: Viele Hersteller von Wohnmobilen kommen mit der Fertigung kaum hinterher. „Die Lieferzeiten haben sich stark verzögert“, sagt Wohnmobilhändler Erich. Gleichzeitig müsse er sicherstellen, dass die Kunden ihr Campingmobil noch vor Ende 2021 übergeben bekommen. „Die Mehrwertsteuer wird erst am Tag der Leistungserbringung fällig“, erklärt er.

Der Wassersport boomt

Profiteur des verstärkten Distanzbedürfnisses vieler Menschen sind auch die Anbieter von Wassersportgerät. So hat die Messe Berlin am Sonntag eine sehr positive Bilanz ihres Brandenburg-Ablegers „Boot&Fun inwater“ in Werder/ Havel gezogen. „Die Händler haben gute Geschäfte gemacht“, sagt Projektmanager Daniel Barkowski. Zu sehen waren in der Marina an der Havel 80 Boote zu Wasser und 25 an Land. Im Vergleich zum Vorjahr waren laut Messe 20 Prozent mehr Aussteller vertreten.

„Die Leute merken auf einmal, wie einfach es ist, ein schönes Wochenende am Wasser zu verbringen“, sagt Barkowski. „Die werden im nächsten Jahr vielleicht im Land bleiben anstatt nach Mallorca zu fliegen.“

Dörte Hoffmann von Nautilus Hausbooten sagt: „Es ging allen Charterfirmen so: Corona war –so schlimm es ist – aus geschäftlicher Sicht ein Glücksfall.“ Die 25 Boote des Unternehmens seien bis weit in den Herbst fast ausgebucht.

„Die Politik sieht jetzt, welch großer Wirtschaftsfaktor der Wassertourismus ist und eine sympathische Ausstrahlung hat“, sagt Barbara Nitsche von der Industrie- und Handelskammer ( IHK) Potsdam. Die Politik müsse nun alles dafür tun, diese Entwicklung nicht durch überraschende Schleusenschließungen wie zuletzt in Zaaren ( Oberhavel) zu behindern. 2019 war die Schleuse wegen Bauarbeiten geschlossen worden. Damit war der Wasserweg aus der Berliner Region zur Mecklenburgischen Seenplatte praktisch blockiert. Das hatte für große Empörung in der Wassersportszene gesorgt.

Von Feliks Todtmann