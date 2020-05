Ukrainischer Botschafter: Lange „fällt EU in den Rücken“

Potsdam

Brandenburgs SPD gehört schon lange mehrheitlich zur Kritikerfraktion, was die Sanktionen gegen Russland angeht. Jetzt hat Finanzministerin Katrin Lange ( SPD) Ärger mit der ukrainischen Botschaft. Der Grund: Die Sozialdemokratin hatte zum 8. Mai ein besseres Verhältnis zu Russland gefordert und dabei auch kritische Bemerkungen über die EU-Sanktionen gegen Russland gemacht. Der ukrainische Botschafter in Berlin, Andrij Melnyk, nennt Langes Worte nun gegenüber der MAZ „verantwortungslos“ und „befremdlich“ und zeigte sich „schockiert“.

„Welchen Sinn macht das noch?“

Was ist passiert? Lange, die auch Europaministerin ist, hatte anlässlich des 75. Jahrestages des Weltkriegs-Endes und des Europatages unter der Überschrift „Für ein Europa der guten Nachbarn und der engen Zusammenarbeit“ geschrieben, die Beziehungen zwischen der EU und Russland seien „festgefahren“ und „unbefriedigend“. Die Sozialdemokratin schlussfolgert in der Erklärung: „Das kann auf Dauer so nicht bleiben“.

Sodann geht die Ministerin auf die Krim ein, die nach Völkerrecht zur Ukraine gehört, 2014 aber von Russland besetzt wurde – dieses Vorgehen und der Krieg in der Ostukraine sind die Ursache für die EU-Sanktionen gegen Moskau. Lange führte dazu aus: „Jedenfalls ist es eine Tatsache, dass die verhängten Sanktionen Russland und Deutschland schaden, der Krim andererseits aber nicht helfen. Welchen Sinn macht das noch?“

Botschafter: Nur Sanktionen stoppen Krieg

Mit der Äußerung, dass die Sanktionen der Krim nicht helfen würden, „fällt Frau Lange der Bundesregierung in den Rücken, der wir Ukrainer sehr dankbar sind, sowie allen EU-Partnern, die diese Strafmaßnahmen solidarisch gegenüber dem Kreml eingeführt haben“, sagt der ukrainische Botschafter Melnyk in einem Statement gegenüber dieser Zeitung. Ziel der Sanktionen sei es schließlich, die „völkerrechtswidrige Krim-Annexion rückgängig zu machen und den blutigen Krieg Moskaus in der Ostukraine mit 14.000 Opfern nach sechs Jahren endlich zu stoppen.“

Die Äußerung der Ministerin ausgerechnet „am 8. Mai, dem 75. Jahrestag der Befreiung Europas von der NS-Gewaltherrschaft, die zur Ermordung von über acht Millionen Ukrainern im deutschen Vernichtungskrieg führte, ist nichts anderes als eine Riesenblamage und ein Affront für die heutigen Opfer der russischen Invasion“, zürnt der Botschafter.

Die Russland-Sanktionen seien das einzige effiziente Druckmittel der Politik, um einen viel größeren Krieg zu verhindern und den Herrscher im Kreml an den Verhandlungstisch zu zwingen. „Jene Politiker, die wirtschaftliche Sanktionen aus rein populistischen Gründen infrage stellen, plädieren automatisch für eine militärische Lösung. Hoffentlich ist das nicht die bevorzugte Option der deutschen Sozialdemokratie“, so Melnyk.

Russlandfreundliche Sozialdemokraten

Die harsche Kritik dürfte nicht nur an die märkische Europaministerin gerichtet sein. Führende deutsche Sozialdemokraten, allen voran Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder, plädieren schon länger für eine Lockerung oder gar Aufhebung der Sanktionen. In seinen Positionen als Aufsichtsratsvorsitzender der Nord Stream AG (Ostsee-Pipeline) sowie des russischen Ölkonzerns Rosneft hat Schröder, der den russischen Staatschef Wladimir Putin als Freund bezeichnet, stets eine sehr Moskau-freundliche Politik vertreten.

Der ehemalige Brandenburger Ministerpräsident Matthias Platzeck, der auch kurz Bundesvorsitzender der SPD war, ist seit 2014 Vorsitzender des deutsch-russischen Forums und hat gerade ein Buch mit dem Titel „Wir brauchen eine neue Ostpolitik – Russland als Partner“ veröffentlicht. Darin bewertet Platzeck ebenfalls die Sanktionen als weitgehend wirkungslos.

Europaministerin Lange hatte in diesem Sinne mit Bezug auf den derzeitigen Stillstand formuliert: „Dass auch Russland für diesen Zustand Verantwortung trägt, bestreitet niemand im Ernst, nur beantwortet das noch nicht die Frage, wie es jetzt eigentlich weitergehen soll.“ Zu einer stabilen europäischen Ordnung „gehört letztlich auch ein belastbares und berechenbares Verhältnis zu Russland“, so Lange, um dann zu ergänzen: „Das mag man vielleicht in den USA anders sehen, aber von Deutschland aus betrachtet ist das so.“

