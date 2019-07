Lieberose/Finsterwalde

Der neue Brand in der Lieberoser Heide ( Dahme-Spreewald) ist nicht unter Kontrolle. „Derzeit brennt es auf etwa 80 Hektar“, sagte ein Sprecher der Regionalleitstelle Lausitz am Sonntagmorgen. Die Feuerwehr ist mit 80 Mann und 24 Fahrzeugen in dem Gebiet unterwegs. „Der Nieselregen hat uns in der Nacht nur wenig geholfen“, erklärte der Sprecher. Erst am Freitag hatte die Feuerwehr ihren Einsatz in dem teils mit Munition belasteten Gebiet beendet.

Zugausfälle beim RE10

Auch entlang einer Bahnstrecke zwischen Falkenberg und Finsterwalde (Elbe-Elster) brannte es am Samstag. Hier war die Größe des Feuers noch unklar. Nach Angaben eines Sprechers der Regionalleitstelle brannte es an mehreren Stellen. Hier habe sich das Feuer vom Bahndamm ausgehend über ein Feld bis zum Wald ausgebreitet. Bei den Linien RE10 und RB43 kam es nach Angaben der Deutschen Bahn zu Zugausfällen. Ersatzverkehr mit Bussen ab Cottbus wurde eingerichtet.

Von RND/dpa