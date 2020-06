Potsdam

Das Gesundheitsministerium in Potsdam bestätigte am Sonntag (Stand 10 Uhr), dass die Zahl der Corona-Infizierten in Brandenburg erneut leicht angestiegen sei. Von Samstag auf Sonntag kamen zwölf Fälle hinzu, während es am Vortag 16 neu registrierte Fälle waren. Die meisten neue Fälle meldete wieder der Landkreis Teltow-Fläming.

Aktuell gibt es damit den Angaben zufolge 3399 bestätigte Corona-Fälle in Brandenburg. Etwa 3100 Menschen gelten als genesen. Derzeit aktiv erkrankt sind 130 Menschen. Es hieß, dass bereits 170 Menschen im Zusammenhang mit einer Infektion verstarben.

