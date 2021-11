Potsdam

Künftig könnte die 3G-Regelung in Brandenburg auch für den Arbeitsplatz gelten – und das für alle Unternehmensbereiche. Konkret heißt das: Zur Arbeit kommen darf nur, wer geimpft, genesen oder getestet ist. Was das für Arbeitnehmer und Arbeitgeber bedeutet, erklärt Clemens Latzel (36), Arbeitsrechtler und Privatdozent an der Juristischen Fakultät der Universität Potsdam im MAZ-Interview.

Herr Latzel, künftig könnte in Brandenburger Betrieben die 3G gelten. Ist das arbeitsrechtlich überhaupt abgesichert?

Arbeitgeber müssen sich an die Regeln des Arbeitsschutzrechts halten. Wenn gesetzlich vorgegeben wird, dass künftig die 3G-Regelung in den Betrieben gilt, dann müssen sich Arbeitgeber an diese Vorgabe halten. Dann gilt 3G auch für die Arbeitnehmer.

Arbeitgeber müssen sich an Gesetzgebung halten

Hat der Arbeitgeber dann die Pflicht bzw. das Recht, die 3G-Regeln in seinem Betrieb zu kontrollieren?

Der Arbeitgeber muss für die Einhaltung der Arbeitsschutzregeln am Arbeitsplatz sorgen. Wenn gesetzlich 3G am Arbeitsplatz verlangt wird, muss der Arbeitgeber das kontrollieren. Macht er das nicht, riskiert er Bußgelder – von Schadensersatzpflichten bei vermeidbaren Erkrankungen ganz zu schweigen.

Einige Konzerne gehen bereits einen Schritt weiter und richten in ihren Betrieben 2G-Kantinen ein. Wie sieht es da mit der rechtlichen Absicherung aus?

Der Arbeitgeber kann eine 2G-Kantine in einem normalerweise 3G-Betrieb einführen, solange Arbeitnehmer nicht an der Ausführung ihrer Arbeit gehindert werden und kein Impfzwang damit einhergeht, auch nicht für die Kantinenmitarbeiter. Es ist nicht Teil der Arbeitsleistung, in die Kantine zu gehen. Der Arbeitnehmer kann sich auch etwas zu Essen mitnehmen oder extern essen gehen. Diese Alternativen muss es allerdings geben.

Dr. Clemens Latzel ist Privatdozent an der Universität Potsdam. Quelle: privat

Darf man als Arbeitgeber den Arbeitnehmer nach dem Impfstatus fragen?

Wenn wir bei dem Beispiel mit der Kantine bleiben, dann wäre die 2G-Regel sinnlos, wenn der Arbeitgeber seine Angestellten nicht fragen dürfte, ob Sie genesen oder geimpft sind. Bei der jetzigen 3G-Regelung sieht es ähnlich aus. Der Arbeitgeber darf seine Arbeitnehmer fragen, ob sie ein G erfüllen und darf auch einen entsprechenden Nachweis verlangen. Wenn Arbeitnehmer Impfnachweise vorlegen, darf der Arbeitgeber diese Information speichern; muss sich ansonsten aber mit Testnachweisen begnügen, ohne die anderen beiden Gs abfragen zu dürfen.

Impfstatus ist keine Privatsache

Hat man als Arbeitnehmer das Recht, die Antwort zu verweigern?

Nein, der Arbeitnehmer kann nicht sagen: Meine Gs sind meine Privatsache. Bei einer 3G-Pflicht muss der Arbeitnehmer einen Test nachweisen, eine Impfung vorweisen oder die Genesung belegen. Der Arbeitnehmer muss diese Nachweispflicht hinnehmen, weil der Arbeitgeber seine Fürsorgepflicht gegenüber den anderen Arbeitnehmern erfüllen muss. Das empfinden dann vielleicht Einzelne als Zumutung, muss aber hingenommen werden.

Wie ist das, wenn eine 2G-Reglung im ganzen Betrieb gilt. Droht Ungeimpften dann eine Kündigung?

Arbeitgeber werden es ohne gesetzliche Grundlage schwer haben, rechtssicher so eine 2G-Regel zu implementieren. Denn die 2G-Regel bedeutet faktisch einen Zwang zur Impfung für die Arbeitnehmer und das ist von der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers nicht mehr gedeckt – jedenfalls nicht in Berufen ohne Körperkontakt. Jetzt könnte der Arbeitgeber sagen, alle, die nicht 2G sind oder die darüber keine Auskunft geben wollen, können im Homeoffice arbeiten. Aber das ist nicht in allen Bereichen möglich und außerdem der Arbeitgeber dazu auch nicht verpflichtet. Der Arbeitgeber kann keine 2G-Regelung einführen, ohne die Arbeitnehmer zum Impfen zu zwingen. Da gibt es juristisch unterschiedliche Meinungen zu, aber die überwiegende Meinung geht davon aus, dass ein Impfzwang nur gesetzlich eingeführt werden kann, nicht vom Arbeitgeber.

Wenn es gesetzlich vorgegeben ist, dann wäre das aber möglich?

Wenn der Gesetzgeber die 2G-Regelung in den Betrieben gesetzlich vorgibt und der Arbeitnehmer sich weigert, die entsprechenden Nachweise zu erbringen, dann kann er abgemahnt werden. Wenn er sich beharrlich weigert, dann kann er auch gekündigt werden.

Keine Entschädigung für ungeimpfte Kontaktpersonen

Wie ist das beim Bewerbungsgespräch. Darf der Arbeitgeber da nach dem Impfstatus fragen?

Darf der Arbeitgeber, wenn der Impfstatus für die Tätigkeit relevant ist.

Die Quarantäneentschädigungen werden in Brandenburg seit dem 1. November nicht mehr gezahlt. Was heißt das konkret für Arbeitnehmer?

Bundesweit hätten die Entschädigungen schon lange nicht mehr gezahlt werden dürfen, wenn die Quarantäne durch eine Impfung hätte vermieden werden können. Die Rechtsgrundlage dafür ist Paragraf 56 Absatz 1 Satz 4 des Infektionsschutzgesetzes, dieser gilt bereits seit Monaten, aber die Bundesländer haben erst jetzt den Mut gefasst, das Gesetz auch anzuwenden. Da steht drin: Wer eine Quarantäne hätte vermeiden können durch eine empfohlene Impfung, der bekommt keine Entschädigung. Das gilt aber nur für ungeimpfte Kontaktpersonen. Wer an Corona erkrankt und ungeimpft ist, der bekommt ganz normal Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall.

Von Gesa Steeger