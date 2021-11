Berlin/Potsdam

Auch auf Brandenburg kommt wird die 3G-Regel im öffentlichen Nahverkehr zukommen. Bei der MPK der Regierungschefs der Länder mit der geschäftsführenden Bundeskanzlerin Angela Merkel gab es Konsens, dass in Zukunft nur Getestete, Genesene und Geimpfte Bus und Bahn nutzen dürfen. Bei Fahrtantritt darf der Test höchstens 24 Stunden alt sein.

Das Gleiche gilt für Fähren und Inlandsflüge. Die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln bleibt weiter bestehen.

Grundlage für diese Regelung ist die Änderung des Infektionsschutzgesetzes, der der Bundestag am Donnerstag zugestimmt hat. Die Zustimmung des Bundesrates steht noch aus, die Länderkammer tagt am Freitag (19. November). Geht das Gesetz durch, muss die Landesregierung in Potsdam die Regel auch noch in eine neue Eindämmungsverordnung einbauen. Das wird voraussichtlich nächste Woche geschehen.

Ab wann 3G dann gilt, bedarf auch noch der Abstimmung mit dem Land Berlin, weil viele Nahverkehrsverbindungen im VBB die Ländergrenze überschreiten.

Kosten-Rettungsschirm für ÖPNV?

Sofern Fahrgäste nicht geimpft oder genesen sind, müssen sie einen Nachweis über einen negativen Corona-Schnelltest mit sich führen, der nicht länger als 24 Stunden zurückliegt. Da es absehbar bei einer nur eingeschränkten Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs und damit bei Kostenunterdeckungen bleibe, werde über eine Verlängerung des zwischen Bund und Ländern vereinbarten Rettungsschirms für den ÖPNV über 2021 hinaus verhandelt.

