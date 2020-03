In Brandenburg sind mittlerweile 16 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die jüngsten Fälle, die am Dienstagabend bekannt wurden, kommen aus den Landkreisen Cottbus sowie Märkisch-Oderland. Das Virus hat inzwischen alle Bundesländer erreicht. In unserem Liveblog bieten wir Ihnen die neuesten Entwicklungen im Überblick.