Potsdam

Der letzte Unterrichtstag für Abiturienten in Brandenburg ist der 19. April. Die Abiturprüfungen starten am Mittwoch, den 21. April, die letzte Prüfung findet am 6. Mai statt. Die meisten Fächer werden aufgrund des Zentralabiturs an allen Schulen im Land am selben Tag geschrieben.

Abiturprüfungen 2021: Das sind die Termine in Brandenburg

Mittwoch, 21. April: Grundkurse Biologie, Chemie, Physik, Geographie, Politische Bildung, Geschichte

Freitag, 23. April: Grundkurse und Leistungskurse Englisch

Mittwoch, 28. April: Grundkurse und Leistungskurse Französisch

Freitag, 30. April: Grundkurse und Leistungskurse Deutsch

Dienstag, 4. Mai: Grundkurse und Leistungskurse Mathematik

Donnerstag, 6. Mai

Alle Prüfungen beginnen jeweils um 9 Uhr.

Aufgrund der Corona-Pandemie gelten bei den Abiturprüfungen 2021 etwas andere Regeln. Schüler können, wenn sie mehr Zeit zum Lernen benötigen, die Nachschreib-Termine nutzen. Für die Schüler, die mehr als 20 Unterrichtstage im aktuellen Schuljahr in Distanz unterrichtet worden sind, wird der Nachschreibetermin als Haupttermin bestimmt. Auch gilt bei langen Klausuren eine Befreiung von der Maskenpflicht.

Das sind die Nachschreib-Termine

Mittwoch, 12. Mai: Grundkurse und Leistungskurse Englisch

Mittwoch, 19. Mai: Grundkurse und Leistungskurse Deutsch

Freitag, 21. Mai: Grundkurse und Leistungskurse Mathematik

Mittwoch, 26. Mai: Leistungskurse Biologie, Chemie, Physik, Geografie, Politische Bildung, Geschichte

Freitag, 28. Mai: Grundkurse Biologie, Chemie, Physik, Geografie, Politische Bildung, Geschichte

Montag, 31. Mai: Grundkurse und Leistungskurse Englisch

Was ist mit mündlichen Prüfungen?

Mündliche Prüfungen starten ab dem 10. Mai. Allerdings gibt das Land hier nicht vor, wann welches Fach geprüft wird. Die Organisation ist Sache der einzelnen Schulen.

Die Abiturphase endet mit der Ausgabe der Zeugnisse, die bis spätestens 26. Juni erfolgt sein muss.

Von MAZonline