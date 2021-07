Flaschen fliegen auf Einsatzfahrzeuge, Feuerwehrleute und Sanitäter werden bedroht, beschimpft und beleidigt: Übergriffe auf Rettungskräfte sind nach Angaben von Hilfsorganisationen an der Tagesordnung. Regional gibt es allerdings Unterschiede.

Symbolbild Quelle: Ralph Peters via www.imago-images.de, picture alliance / Frank May