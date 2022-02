Potsdam

In 15 Städten Brandenburgs ist am Samstag mit Menschenketten, Mahnwachen, Kundgebungen und Plakataktionen gegen die verschwörungsideologische und antidemokratische Stimmungsmache bei Corona-Demonstrationen protestiert worden. Zu dem landesweiten Aktionstag hatte die Initiative „Brandenburg zeigt Haltung!“ aufgerufen.

In Bernau, Brandenburg an der Havel, Falkensee, Königs Wusterhausen, Schwedet und Wittstock hätten trotz des Sturmtiefs „Zeynep“ teils mehrere hundert Menschen an Menschenketten und Kundgebungen teilgenommen und ein wichtiges Zeichen des Zusammenhalts und der Solidarität gesetzt, teilte die Initiative am Sonntag in Potsdam mit. In Bad Belzig, Fürstenwalde, Hohen Neuendorf und Senftenberg habe es Mahnwachen und Informationsstände gegeben.

Weitere Aktivitäten und Proteste geplant

In Schöneiche fanden gemeinsame Spaziergänge statt, in Fehrbellin, Storkow und Werder hätten Engagierte mit Bannern auf das Thema aufmerksam gemacht. In Müncheberg sei Pflegekräften und Ärztinnen und Ärzten in Pflegeeinrichtungen, Arztpraxen, Apotheken und Testzentren von der Initiative „Müncheberg ist bunt“ mit Blumen gedankt worden. Auch in den folgenden Wochen seien weitere Aktivitäten und Proteste gegen die Corona-Demonstrationen geplant.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Einem Ende Januar gestarteten Aufruf „Brandenburg zeigt Haltung!“ haben sich den Angaben zufolge zwischenzeitlich mehr als 7.000 Menschen angeschlossen. Die Initiative war vom Verein „Neues Potsdamer Toleranzedikt“ ausgegangen.



Von RND/epd