Potsdam

Die Elbe steht auf Grün, auch die Oder führt derzeit ausreichend Wasser. Einzig der Pegel des Fredersdorfer Mühlenfließes steht auf Gelb. Das sind die ersten Daten, die das neue Niedrigwasser-Warnsystem des Landes seit Dienstag liefert. Die Messstellen sollen künftig als Ampel nicht nur über steigende Pegelstände und Flutgefahren informieren, sondern darüber, ob kritische Niedrigwasserstände erreicht werden und Flüsse womöglich trockenfallen.

Die Wasserbehörden können dann vorausschauend Entnahmebeschränkungen oder -Verbote erlassen. In vielen Teilen Brandenburgs ist das Abpumpen von Oberflächenwasser zur Bewässerung des Gartens üblich – und entsprechende Entnahmeverbote von Kommunen sind in trockenen Sommern keine Seltenheit mehr.

20 Millionen für Schwammkommunen

Brandenburg sei zwar das gewässerreichste Bundesland, aber fehlende Niederschläge führten rasch zu Trockenheit und Niedrigwasser in den Flüssen, sagte Umweltminister Axel Vogel (Grüne) am Dienstag in Potsdam. „Brandenburg gehört schon jetzt zu den niederschlagsärmsten Regionen Deutschlands.“ Die Klimakrise werde diese Entwicklung verstärken.

Mit verschiedenen „Anpassungsmaßnahmen“ reagiert Brandenburg auf den Klimawandel. Im Kabinett präsentierte Minister Vogel am Dienstag seinen Katalog zum Thema Wasser. Dazu gehören Maßnahmen wie der Waldumbau, der Moorschutz, die Schaffung von Wasserrückhaltesystemen, Retentionsflächen und sogenannte Schwammkommunen. Das sind Gemeinden, die Regenwasser für trockene Zeiten speichern und nicht einfach in die Kanalisation oder in Flüsse ablaufen lassen. Solche Systeme will das Land mit 20 Millionen Euro aus EU-Mitteln fördern.

Ein Problem aber bleibt: Für das Wassermanagement sind die Landkreise und kreisfreien Städte zuständig. Das Land habe kein Durchgriffsrecht, wie Axel Vogel sagte. Ob und wie ein Kreis also künftig auf gelbe oder rote Warnstufen der Niedrigwasserampel reagiert, bleibt offen.

Von Torsten Gellner