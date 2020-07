Potsdam

Die Corona-Krise wirkt sich weiter auf den Arbeitsmarkt der Region aus. Allerdings herrscht in Brandenburg durchaus auch Erleichterung. Denn hier sind die negativen Auswirkungen des wirtschaftlichen Shutdowns der vergangenen Monate nicht so stark zu spüren wie in Berlin. Das geht aus dem Arbeitsmarktbericht der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg hervor, der am 1. Juli veröffentlicht wurde.

Positive Nachricht: In Brandenburg blieb die Arbeitslosenquote im Vergleich zum Mai sogar fast stabil. Es waren 86.226 Arbeitslose gemeldet. Das sind 754 weniger als im Mai und 11.870 mehr als im Juni 2019. In Brandenburg wurden vor allem Menschen aus dem Dienstleistungsbereich, dem Handel und dem verarbeitenden Gewerbe arbeitslos.

Die Arbeitslosenquote verharrte bei 6,5 Prozent auf dem Niveau des Vormonats. Verglichen mit dem Juni 2019 stieg sie um 0,9 Prozentpunkte.

Schlechtere Entwicklung in Berlin

In Berlin gab es ein Plus von 8.700 Arbeitslosen. Das ist allerdings ein deutlich geringerer Anstieg als im Mai mit einem Plus von 18.000 Arbeitslosen. Die Zahl der Arbeitslosen betrug im Juni in Berlin 209.360. Im Vergleich zum Juni 2019 beträgt der Zuwachs 56.745 Personen. In Berlin wurden vor allem Menschen in den Branchen Gastgewerbe, Handel und dem Dienstleistungsbereich arbeitslos.

Lockerungen haben positiven Effekt

„Mit den einsetzenden Lockerungen der Corona-bedingten Einschränkungen gibt es zwar erste günstigere Entwicklungen wie in Brandenburg“, sagte der Berlin-Brandenburger Agenturleiter Bernd Becking. „Die Arbeitslosigkeit liegt jedoch in beiden Ländern deutlich höher als im Juni 2019.“ Bei der Kurzarbeit gibt es indes kaum Bewegung. Sowohl in Berlin als auch in Brandenburg hätten nach wie vor Zehntausende Unternehmen Kurzarbeit angezeigt. In Brandenburg sei ihre Zahl im Juni aber nur noch um 490 Betriebe gestiegen.

Von Torsten Gellner