Zwei Automatensprenger sind vom Landgericht Braunschweig zu jeweils neun Jahren Haft verurteilt worden. Die vorbestraften Männer hatten im Prozess insgesamt 16 Taten eingeräumt – unter anderem verübt in Brandenburg.

