Spektakuläre Vorführung: Ingenieure zeigen Gefahren von Feuerwerk

Baruth/Mark

Es beginnt ganz harmlos. Erst fängt der von den Ingenieuren der Bundesanstalt für Materialprüfung ( Bam) präparierte Holzstapel an zu brennen, dann erfassen die Flammen schließlich den auf diesen Stapel gestellten Karton. Eine Weile brennt das Feuer eben so vor sich hin. Aber dann geht es los. Silberne Funken sprühen nach allen Seiten, plötzlich kommen grüne Funken wie kleine Sterne hinzu und dann schließlich kommt der große Knall. Eine einzige Explosion in glänzendem Grün. Die Funken fliegen meterweit. Von der Ferne sieht es eigentlich ganz schön aus. Wie ein Feuerwerk halt. Aber man ist doch froh, dass man gute hundert Meter Abstand von dem Feldversuch hat.

Die Explosion eines legalen Silvesterböllers in einer künstlichen Hand und ihre Folgen zeigte die BAM auf ihrem Testgelände in Baruth (Teltow-Fläming) schon im Jahr 2016. Quelle: BAM

Die spektakuläre Vorführung der Bam auf ihrem Testgelände für Technische Sicherheit bei Horstwalde ( Teltow-Fläming) an diesem Donnerstagnachmittag soll auch einen gewissen Schockeffekt haben. Der Versuch zeigt, was passiert, wenn größere Mengen professioneller Feuerwerkskörper ungewollt in Brand geraten. Wenn ein Lkw mit solcher Fracht einen Unfall hat, könnte das durchaus vorkommen. Und die Folgen wären weitaus schlimmer als wie beim Versuch. Für diesen Teil seiner Vorführung hatten die Bam-Ingenieure nur 36 Einzelteile mit einem Gesamtsprengstoff von sieben Kilo aufgestellt. Würde ein für ein Großfeuerwerk beladenes Fahrzeug Feuer fangen, wäre das eine Gefahr für die ganze Umgebung.

Gefahren rund um Silvester

Um Sicherheit, Unfälle und Gefahrenvermeidung rund um Silvester geht es bei diesem Nachmittag auf dem riesigen Testgelände der Bam. 400 Meter misst das freie Feld mitten im Wald, wo es betonierte Testflächen und durch höhere Wälle geschützte Sprengmöglichkeiten gibt. Feuerwerkshersteller lassen hier ihre Produkte testen. Erst wenn sie das Gütesiegel der Bam bekommen, dürfen sie in die Produktion gehen. Die Erfahrung der Ingenieure erlaubt es ihnen, über den Weg einer Pressevorführung auch ein paar Botschaften an die Öffentlichkeit zu senden.

„Eine illegale Verwendung von Profifeuerwerk würden manche vielleicht cool finden“, sagt zum Beispiel Christian Lohrer. „Es ist aber verdammt gefährlich.“ Das haben die Reporter nach dieser Vorführung gesehen. Auf Nachfrage schließt Lohrer nicht aus, dass Feuerwerksverrückte an solche Sprengstoffe herankommen könnte. Ja, fahre man extra nach Polen, wäre das sicher möglich.

Mit Drohnen kann die BAM auch die Sicherheit von Showfeuerwerk testen. Quelle: Rüdiger Braun

In vier Kategorien teilen die Prüfer vom Bam die Feuerwerkskörper ein. Es geht von F1 bis F4. F1 und F2 darf jeder Bürger im Handel kaufen. Die Kategorie F1 deckt kleine Artikel von der Wunderkerze bis zum kleinen Tischfeuerwerk ab, unter F2 fallen die Feuerwerke, die zu Silvester verkauft werden: große Böller, Raketen, Batterien. Alle diese Dinge zu erwerben, ist legal. Sicherheitsbestimmungen müssen trotzdem beachtet werden.

Am wichtigsten sei, dass man nur geprüfte Artikel erwerbe, sagt Bam-Ingenieur Christian Lohrer. „Das identifiziert man am besten anhand des CE-Zertifikats“. Das ist auf jeder Packung eines käuflichen Feuerwerks ausgedruckt. „Wenn stattdessen nur ein Totenkopf zu sehen ist, können Sie dem Artikel schon ansehen, dass es kein geprüftes Feuerwerk ist“, so Lohrer.

Nur ein Kilo Feuerwerkstoff in der Wohnung

Vorschriften gibt es auch bei Transport und Lagerung. „Grundsätzlich darf man nicht mehr als ein Kilo Feuerwerk in bewohnten Räumen lagern“, sagt Lohrer. Transportieren darf man nicht mehr als 50 Kilo Feuerwerk. Da die Feuerwerkskörper noch aus vielen anderen Materialien als die Explosivstoffe bestehen ist diese Grenze nicht schnell zu knacken, kauft man aber für viele Bekannte ein, könnte das schon mal vorkommen.

Viele unterschätzen auch den Sicherheitsabstand, den man von Raketen und Batterien halten soll. Acht Meter mindestens sind vorgeschrieben. Die dürften einige am Silvesterabend wohl nicht halten. Und sehr viele dürften die immer gleichen Fehler machen. Zum Beispiel Böller in der Hand anzünden und sie dann wegwerfen – eigentlich muss man sie auf dem Boden zünden. Oder sich über eine der so beliebten Batterien beugen und nachschauen, ob denn das Spektakel aus dem Karton tatsächlich schon zuende ist. Manchmal ist es eben nicht zuende und es gab nur eine Unterbrechung der Zündung. „Das ist einer der Gründe, warum es hier so häufig Unfälle gibt“, sagt Lohrer. Man müsse nach dem Abbrennen einer Batterie eben wirklich lange warten, bevor man hingehe.

BAM-Sicherheitsingenieur Martin Dümmel warnt davor, Feuerwerkskörper zu manipulieren. Quelle: Rüdiger Braun

Lohrers Kollege Martin Dümmel, der seit sechs Jahren auf dem Gelände Feuerwerkskörper prüft, kennt noch ein paar andere, sehr spezielle Witzbolde. „Manche probieren auch das Feuerwerk zu verändern.“ Sie öffnen an der heimischen Werkbank die Körper und versuchen etwas anderes unter zu mischen. Das kann ganz böse enden, selbst wenn nirgendwo eine Feuerquelle in Reichweite ist. „Teilweise reagieren die Stoffe empfindlich auf Schläge und Reibung.“Beim verbotenen Herumbasteln kann also schon mal was in die Luft fliegen.

Vorschriften in Europa unterschiedlich

Dümmel weist auch darauf hin, dass die Sicherheitsvorschriften in Europa teilweise unterschiedlich sind. Deutschland hat die mitunter strengsten Vorschriften. In anderen Ländern werden teilweise auch Feuerwerkskörper der Kategorie F3 an Privatleute ausgereicht. Wer also in London legal eine ganz besonders spektakuläre Superrakete erwirbt, kann Probleme bekommen – trotz CE-Zertifikat.

Ob die Bam denn auch prüfe, was passiere, wenn man Böller in geschlossene Räume wie etwa ein S-Bahn-Abteil werfe, will irgendwann eine Reporterin von den Ingenieuren wissen. Die Bam-Ingenieure blicken kummervoll drein. „Das ist eher eine Sache für die Polizei“, sagt Christian Lohrer. Die Bam-Präsentation in Sachen Sicherheit war eigentlich nur für die Vernünftigen gedacht. Gegen den Übermut vermeintlicher Spaßvögel sind die Prüfer der Bam machtlos. Selbst ein noch so sorgfältig geprüfter Böller kann zur Waffe werden, wenn man ihn auf Unbeteiligte wirft. Was Feuerwerk grundsätzlich anrichten kann, davon vermittelten die Feldversuche zumindest eine eindrucksvolle Anschauung.

Von Rüdiger Braun