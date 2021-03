Grunow/Potsdam

Mit Lupe und Taschenlampe inspiziert Manfred Weiland einen knapp einen Meter hohen Holzpfahl. Der auffällig nach Baldrian duftende Lockstock steht an einer Waldlichtung nahe Grunow (Oder-Spree) im Naturpark Schlaubetal. „Wenn hier jetzt Tierhaare dran zu finden wären, würde ich sie entdecken“, sagt der ehrenamtliche Naturschützer nach prüfendem Blick. Für diesen Fall hat er Latexhandschuhe, Pinzette sowie spezielle Tüten dabei, um die Haarprobe mitzunehmen.

Weiland ist einer von sechs Helfern, die im Naturpark Schlaubetal im Osten Brandenburgs auf der Spur der Europäischen Wildkatze sind. Insgesamt 20 dieser Lockstöcke wurden Anfang Februar dieses Jahres aufgestellt, in sorgsam ausgewählten Regionen. „Wildkatzen bevorzugen strukturreiche, naturnahe Wälder fernab von menschlichen Siedlungen, aber auch Lichtungen für den Mäusefang, Gebüsch, was Deckung bietet, und nahe Fließgewässer“, beschreibt Nico Brunkow, Ranger im Naturpark Schlaubetal. Einmal wöchentlich werden die angerauten Holzpfähle nun bis Ende März kontrolliert und neu mit Baldrian eingesprüht. So lange dauert laut Brunkow die sogenannte Ranz - die Paarungszeit der Wildkatzen, in der sie sich gern an Gegenständen reiben, um ihre Duftspur zu hinterlassen. „Und auf Baldrian stehen alle Katzen, das lockt sie an die Stäbe“, erklärt Naturschützer Weiland.

BUND sucht nach den seltenen Tieren

Das sogenannte Wildkatzen-Monitoring ist eine Initiative des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), um herauszufinden, ob die in der Mark als ausgestorben geltende Tierart wieder vorkommt. Vor zwei Jahren war der erste Nachweis im Naturpark Hoher Fläming gelungen, im vergangenen Jahr gab es vier weitere. „Das größte Problem für die Wildkatze sind die starke Zersiedelung der Landschaft und der Straßenverkehr als häufigste Todesursache“, erklärt der Brandenburger BUND-Vorsitzende Carsten Preuß. Ein überfahrenes und später genetisch untersuchtes Weibchen im Fläming sei überhaupt erst Anlass gewesen, nach Wildkatzen in der Mark zu forschen.

Eine stabile Population wie im Harz oder im Bayrischen Wald konnte laut Preuß in Brandenburg bisher noch nicht nachgewiesen werden. Doch ein weitere Wildkatzenspur nur wenige Kilometer weiter in Sachsen-Anhalt lässt vermuten, dass die Exemplare in der Mark von dort aus eingewandert sind. „Rückschlüsse sollen aus dem Monitoring auch dahingehend gezogen werden, um potentielle Lebensräume besser zu vernetzen – beispielsweise durch Waldkorridore und Grünbrücken über Straßen“, erläutert der Brandenburger BUND-Landeschef, der darin auch einen Beitrag zum Erhalt der biologischen Vielfalt sieht. Auch der Waldumbau weg von reinen Kiefernforsten hin zu Laub- und Mischwäldern sowie die Wildnisentwicklung auf ehemaligen Truppenübungsplätzen könnten eine Wiederansiedlung befördern, glaubt er.

Suche nach den shcueen Tieren wurde ausgeweitet

Inzwischen wurde die Suche nach den scheuen Tieren auf das Schlaubetal (Oder-Spree) und die Märkische Schweiz (Märkisch-Oderland) ausgedehnt. „Es gab in den vergangenen Jahren immer wieder angebliche Sichtungen, im Bereich Wirchensee, bei Neuzelle oder rings um Beeskow (Oder-Spree). Die Leute riefen uns an und wir fragten markante Merkmale ab, um auszuschließen, dass es sich bei den beobachteten Tieren doch um Hauskatzen handelt“, erzählt Schlaubetal-Naturwächter Brunkow. Dazu zählten der markante buschige, geringelte Schwanz, das dichte graue Fell mit eher verwaschenem Streifenmuster, ein massiver, gedrungener Kopf und kurze Ohren.

In der Nähe von fünf Stöcken haben Brunkow und seine Mitstreiter auch Wildkameras installiert, um möglichst auch den Fotobeweis einer Wildkatze zu bekommen. Bisher allerdings vergebens, denn Wildkatzen gelten als äußerst scheu und vorsichtig. „Hier kam schon vieles vorbei – Waschbär, Rehbock, Fuchs, Wolf und Baummarder“, erzählt er.

Noch nicht alle Proben ausgewertet: „Es bleibt spannend“

Auch ein Hauskatze muss dabei gewesen sein. Die gewonnenen Haarproben werden von der Senckenberg Forschungsstation für Limnologie und Naturschutz Gelnhausen (Hessen) ausgewertet. „Dabei kam man bei einer unserer Proben auf eine Hauskatze. Eine zweite Probe ist noch nicht ausgewertet, es bleibt also spannend“, sagt Naturwächter Brunkow, der optimistisch bleibt.

Schließlich habe eine Potenzialanalyse gezeigt, dass der Fläming, der Landkreis Dahme-Spreewald und das Schlaubetal über Frankfurt (Oder) bis nach Lebus inzwischen wieder geeignete Lebensräume für Wildkatzen bieten würden. „Nachweislich sind sie in Brandenburg ja bereits wieder angekommen, da ist es nur eine Frage der Zeit“, glaubt er. Und der Ranger denkt schon weiter. „Sobald wir hier fündig werden, müssen wir die Lockstöcke enger stellen, um dann möglichst herauszufinden, wie viele Exemplare hier tatsächlich leben“, beschreibt er.

