Potsdam

Die Bevölkerung in Brandenburg wird trotz weniger Geburten und mehr Sterbefällen bis 2030 leicht wachsen – aber regional sehr unterschiedlich. Während im „Speckgürtel“ um Berlin die dortige Bevölkerung voraussichtlich um 8,4 Prozent (84.000 Personen) wachsen wird, sinkt sie in den äußeren ländlichen Räumen um 4,4 Prozent (67.000 Personen). Das geht aus der neuen Bevölkerungsprognose hervor, die das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Montag vorstellte.

Danach ist gegenüber 2019 mit einem landesweiten Zuwachs von etwa 17 000 Menschen (rund 0,7 Prozent) zu rechnen. Brandenburg hätte dann rund 2,54 Einwohner. Insgesamt rechnen die Statistiker mit einem Zuzug von rund 230 000 Menschen – vor allem aus Berlin, aber auch aus anderen Bundesländern.

Brandenburg wird immer älter

Die größten Einbrüche bei Einwohnern muss nach diesen Berechnungen der Süden des Landes hinnehmen. Mit einem Minus von zehn bis elf Prozent wird für die Kreise Oberspreewald-Lausitz, Elbe-Elster und Spree-Neiße gerechnet.

Zugleich wird Brandenburg älter. Das Durchschnittsalter im Land Brandenburg wird auf 48 Jahre steigen – von derzeit 47,2 Jahre. Im Jahr 2030 sei dann bereits 30 Prozent der Bevölkerung 65 Jahre oder älter verglichen mit 25 Prozent im Jahr 2019. 100 Erwerbstätigen werden 92 Personen gegenüberstehen, die noch nicht oder nicht mehr erwerbstätig sind, hieß es weiter.

Auswirkungen der Pandemie noch nicht absehbar

Das Amt für Statistik weist darauf hin, dass sich die Vorausberechnung der Bevölkerung auf statistische Modellannahmen stütze und keine Vorhersage sei. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie, die im Frühjahr 2020 begann, seien momentan noch nicht absehbar und hätten in den Vorausberechnungen nicht berücksichtigt werden können. Weiter heißt es: „Trendbrüche aufgrund externer Schocks sind nicht vorhersehbar.“ Als Beispiel wird die Migration von Flüchtlingen 2015 genannt.

Von Igor Göldner