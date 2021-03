Potsdam

Am 24. März startet in Brandenburg ein Fortbildungsprojekt für Lehrkräfte der berufsbildenden Schulen, mit dem Kompetenzen gegen Rechtsextremismus gestärkt werden sollen. „Rechtsextremismus darf an Schulen keinen Platz haben. Wir stärken unsere Schulen dem entgegenzutreten“, sagte Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) anlässlich der Vorstellung des dreijährigen Projekts am Freitag.

Die Mehrheit der Jugendlichen vertrete demokratische Werte, sagte Ernst, viele seien aber auch verunsichert. Studien zeigten, dass gerade an Haupt- und Berufsschulen „20 Prozent der Schüler Affinität zu rechtem Gedankengut“ aufwiesen. Hier knüpfe das Projekt "Starke Lehrer – starke Schüler" gezielt an, sagte die Ministerin.

Das Projekt startet an sechs Oberstufenzentren

Ziel sei es, rechtem Gedankengut entgegenzutreten und Lehrkräfte im Alltag zu unterstützen. Gestartet werde an sechs Oberstufenzentren: Teltow-Fläming, Cottbus, Elbe-Elster, Barnim sowie an zwei weiteren Schulen in Hennigsdorf und Frankfurt (Oder). Mit 19 ausgewählten Lehrkräften und einem Schulsozialarbeiter.

Geplant sind nach Angaben des Ministeriums sechs Fortbildungsmodule mit insgesamt elf Veranstaltungstagen. Geklärt werden soll unter anderem der Umgang mit rechtsextremen Äußerungen in der Gruppe oder die Frage, wie Lehrkräfte auf rechtsextreme Symbole im Schulraum regieren können. Gefördert wird das Projekt durch das Bildungsministerium, die Robert Bosch Stiftung und die Bundeszentrale für politische Bildung. Der Förderzeitraum erstreckt sich auf drei Jahre.

Lehrer als Schlüssel für eine demokratische Schulkultur

Markus Lux, Bereichsleiter Globale Fragen der Robert Bosch Stiftung, sagte anlässlich der Projektvorstellung: „Lehrerinnen und Lehrern, auch und gerade an Berufsschulen, kommt eine Schlüsselfunktion für eine demokratische Schulkultur zu.“ Es sei daher unerlässlich, den Lehrkräften mehr Unterstützung zu kommen zu lassen, um den „zunehmend demokratiefeindlichen Einstellungen in der Schule begegnen zu können.“

"Starke Lehrer – starke Schüler" wurde auf Initiative der Robert Bosch Stiftung gemeinsam mit der TU Dresden entwickelt. Das Modellprojekt wurde von 2015 bis 2018 in Sachsen gemeinsam mit dem Sächsischen Ministerium für Kultus durchgeführt. Insgesamt nahmen rund 25 Lehrkräfte an neun Berufsschulzentren in Sachsen teil. Das Projekt wurde von Wissenschaftlern der Universität Hannover extern evaluiert. Seit 2019 wird das Projekt auch in Niedersachsen umgesetzt, gemeinsam mit dem Niedersächsischen Kultusministerium und der Leibniz Universität Hannover. Beteiligt sind 24 Lehrkräfte an acht Schulen.

Von Gesa Steeger