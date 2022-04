Potsdam

Der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost bittet „eindringlich“ um Blutspenden. Gesunde Spender könnten am Gründonnerstag, 14. April, und am Ostersamstag, 16. April, Sondertermine des DRK in verschiedenen Orten Brandenburgs wahrnehmen. Wichtig sei aber die Buchung einer festen Spendenzeit unter www.blutspende-nordost.de/blutspendetermine/.

Sondertermine z.B. in Beelitz, Treuenbrietzen und Potsdam

Nur mit diesen zusätzlichen Termine könne eine lückenlose Versorgung der Patienten in Brandenburger Kliniken auch über die Ostertage aufrechten werden, schreibt der Dienst. Produkte aus Blutplättchen seien zum Beispiel lediglich vier bis fünf Tage einsetzbar. Ohne Nachschub auch über die Feiertage könne hier schon eine Woche nach Ostern ein Mangel entstehen.

Sondertermine gebe es zum Beispiel in Beelitz (Potsdam-Mittelmark), in Treuenbrietzen (Potsdam-Mittelmark), Luckenwalde (Teltow-Fläming), im Löwenberger Land (Oberhavel) und in Potsdam. Zur Spende muss auch immer der Personalausweis mitgebracht werden. Bei den Diensten gelte zur Zeit die 3-G-Regel. Genesene dürfen erst vier Wochen nach der Ausheilung Blut spenden.

Von Rüdiger Braun