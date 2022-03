Potsdam

 Das Land Brandenburg fördert ein Mentoring-Programm, mit dessen Hilfe mehr Frauen in der Politik Fuß fassen sollen. Wie das Sozialministerium am Samstag in Potsdam mitteilte, werden dafür 30.000 Euro aus dem Topf des Rahmenprogramms für Gleichstellung zur Verfügung gestellt.

Frauen in der Politik weniger vertreten

„Politik braucht die Stimmen aller gesellschaftlichen Gruppen, insbesondere auch die von Frauen“, erklärte die Ministerin für Soziales Ursula Nonnemacher (Grüne). Im Brandenburger Landtag beträgt der Frauenanteil den Angaben zufolge 36 Prozent. In Gemeindevertretungen (28 Prozent) und im Bürgermeisteramt (19 Prozent) liegt der Anteil sogar unter der Marke von einem Drittel.

Das Mentoring-Programm des Vereins „Frauen aufs Podium“ bringt den Angaben zufolge engagierte Frauen mit politikerfahrenen Mentorinnen und Mentoren zum Austausch zusammen. In Workshops würden Stimme und Auftritt sowie das souveräne Leiten von Sitzungen geschult. Voraussetzung für die Teilnahme als Mentee ist, dass man sich bereits politisch engagiert. Für das Programm können sich Interessierte bis zum 3. April bewerben. Die Teilnahme am Programm kostet nach Angaben des Vereins 220 Euro.

Von RND/epd