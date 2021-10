Eisenhüttenstadt

Ein Video, das eine Mitarbeiterin der Zentralen Ausländerbehörde Brandenburg bei der Aufklärung von Afghanen über Asylverfahren zeigt, sorgt für Diskussionen. Die Mitarbeiterin in Eisenhüttenstadt sagt in dem kurzen Video eines zunächst unbekannten Filmers, das die Organisation Pro Asyl am Dienstag bei Twitter veröffentlicht hatte, mehreren aus Afghanistan geretteten Menschen: „Sie sind nicht hundertprozentig als Ortskräfte anerkannt. Das Bundesamt wird das erst prüfen. Wenn Sie sagen, ich eröffne heute kein Asylverfahren, wird Folgendes passieren: (...) Wir werden Sie, auf Deutsch gesagt, auf die Straße setzen.“ Die MAZ hatte darüber am Donnerstag berichtet.

Emotionale Anspannung der Mitarbeiter

Das Brandenburger Innenministerium sieht in dem Vorgehen keinen Verstoß: „Die Mitarbeiterin hat die Rechtslage inhaltlich korrekt widergegeben“, erklärte Ministeriumssprecher Martin Burmeister auf Anfrage. „Kommunikativ wäre es sicherlich günstiger gewesen, eine etwas weniger drastisch klingende Wortwahl zu benutzen. Es sollte aber berücksichtigt werden, unter welcher emotionalen Anspannung die Mitarbeiter der ZABH seit Wochen durch den sprunghaft angestiegenen Flüchtlingszustrom aus Belarus stehen.“

Humanitäre Aufnahme in Deutschland wurde versprochen

Die Linke-Landtagsabgeordnete Andrea Johlige stellte Strafanzeige gegen unbekannt wegen Nötigung. „Den Ortskräften wurde im Sommer die humanitäre Aufnahme in Deutschland versprochen“, teilte Johlige mit. „Es ist ein ungeheuerlicher Vorgang, dass diese Menschen nun ins Asylsystem gedrängt werden sollen, was in vielen Fällen aufenthaltsrechtlich nachteilig für sie sein wird.“ Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge schrieb bei Twitter: „Das BAMF zwingt oder drängt niemanden, einen Asylantrag zu stellen.“

120 Menschen haben von Asylantrag Gebrauch gemacht

Brandenburg hatte im Rahmen der Evakuierung aus Kabul 266 Menschen aufgenommen, etwa die Hälfte davon hat laut Innenministerium eine Aufenthaltsgenehmigung nach Paragraf 22 Aufenthaltsgesetz aus völkerrechtlichen oder dringenden humanitären Gründen bekommen. Wer diese Anerkennung nicht habe, dem bleibe nur der Weg des Asylantrages. 120 Menschen hätten davon Gebrauch gemacht, bei 21 Menschen sei noch offen, ob sie einen Asylantrag stellten.

Der Ministeriumssprecher wies die Darstellung zurück und erklärte, Flüchtlinge mit anerkanntem Asylantrag seien nicht schlechtergestellt als mit Aufenthaltsgenehmigung nach Paragraf 22 Aufenthaltsgesetz. „Der rechtliche Status bringt keinen Unterschied für die schutzsuchenden Personen, der einzige Unterschied ist die Bearbeitungszeit, die im Falle des Asylantrages im Vergleich etwas länger dauert.“

Von RND/dpa/bb