Potsdam

Brandenburg erhält zum Start der Corona-Schutzimpfungen in diesem Jahr mit eine deutlich größere Menge an Impfdosen. Nach jetzigem Stand rechne sie mit der Lieferung von insgesamt 39.000 Impfdosen, sagte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne). Zunächst war das Ministerium von 10.000 Ampullen ausgegangen.

Die Hälfte des gelieferten Impfstoffs soll als Reserve für die notwendige Zweit-Impfung aufgehoben werden. Bis zum 31. Dezember könnten, wenn alles klappt, damit zunächst rund 19.500 Menschen in Pflegeheimen und Krankenhäusern versorgt werden. „Impfungen bereiten den Weg heraus aus dieser schlimmen Pandemie.“

Impfstofflager werden bewacht

Am 27. Dezember soll der erste mobile Impfeinsatz in einem Pflegeheim in Oberspreewald-Lausitz beginnen, danach sind Einrichtungen im Havelland und in Cottbus geplant, ehe auch die Beschäftigten in den größeren Krankenhäusern die Möglichkeit erhalten, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen.

Corona-Impfung: Das ist der Zeitplan in Brandenburg

Für die Umsetzung der nationalen Impfstrategie wird es ein strenges Sicherheitskonzept mit mehreren bewachten Impfstofflagern geben, wie Innenminister Michael Stübgen ( CDU) der MAZ sagte. „Die Lieferung wird von Bundeswehr und Bundespolizei bewacht, bei der Entgegennahme und Lagerung werden wir höchste Sicherheitsanforderungen erfüllen“, erklärte er.

Raubzüge von Banden verhindern

Das gelte auch für die Verteilung des begehrten Mittels, das „insbesondere mit Blick auf Osteuropa einen hohen Schwarzmarktwert haben dürfte, wie Stübgen sagte. Der weltweite Bedarf werde über lange Zeit noch nicht abgedeckt sein; Raubzüge könnten daher für hochorganisierte kriminelle Banden durchaus lohnend erscheinen. „Aber wir sind drauf vorbereitet“, betonte er.

In Cottbus ist das Impfzentrum in den Messehallen laut Oberbürgermeister Holger Kelch ( CDU) betriebsbereit. „Ich bin beeindruckt, in welch kurzer Zeit das Impfzentrum eingerichtet worden ist“, sagte Kelch am Dienstag. Dies sei insbesondere der Feuerwehr und den Mitarbeitern des Carl-Thiem-Klinikums zu verdanken. Er rief die Bürger auf, sich gegen das Virus impfen zu lassen: „Eine hohe Impfbereitschaft ist ein Weg, das Virus in den Griff zu bekommen.“ Das Zentrum soll gemeinsam mit dem in Potsdam am 5. Januar starten. Bis Februar sollen neun weitere Impfzentren im Land dazukommen.

Stübgens Appell zum Weihnachtsfest

Mit Blick auf das Weihnachtsfest appellierte Innenminister Stübgen an die Christen, mit den raren Plätze in Kirchen sorgsam umzugehen. „Wenn ich noch Pfarrer wäre, würde ich darum bitten, dass die Gotteshäuser vor allem für Menschen geöffnet sind, die allein sind“, sagte der 61-jährige ehemalige Pfarrer. Er verteidigte, dass die Kirchen unter Auflagen Gottesdienste durchführen können. „Die Kirchen verhalten sich berechenbarer als Querdenker-Demonstranten“, sagte er.

Die Evangelische Kirche rief die Gläubigen dazu auf, an Heiligabend um 20 Uhr von Balkonen und aus Fenstern „Stille Nacht, heilige Nacht“ zu singen. In Kirchen dürfen nur Andachten ohne Gesang stattfinden. Viele Gemeinden verlegen die Christmessen ins Internet.

Die Lage in den Krankenhäusern und Pflegeheimen im Land ist weiter angespannt. 774 neue Infektionen meldeten die Gesundheitsämter zu Dienstag. Wegen technischer Probleme fehlten dabei jedoch Daten aus der Landeshauptstadt Potsdam.

Von Torsten Gellner und Ulrich Wangemann