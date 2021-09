Potsdam

Die Brandenburger CDU sieht die Gründe für ihr historisch niedriges Wahlergebnis bei der Bundestagswahl in Brandenburg auch beim Kanzlerkandidaten und einer fehlenden Geschlossenheit. „Man muss einfach sagen, dass Armin Laschet gerade in den östlichen Bundesländern nicht besonders viel Rückenwind verursacht hat“, sagte CDU-Generalsekretär Gordon Hoffmann am Montag in Potsdam. 

Gordon Hoffmann bemängelt Querschüsse aus Bayern

„Was allerdings die Wähler auch nicht honorieren, ist, wenn eine Partei nicht geschlossen ist.“ Dabei sei über Jahre hinweg eine große Stärke der CDU in Deutschland gewesen. Eine loyale Unterstützung durch die Schwesterpartei CSU „hätte diesmal sicherlich auch deutlich geholfen“.

Die CDU kam bei der Bundestagswahl am Sonntag in Brandenburg nach dem vorläufigen amtlichen Ergebnis auf 15,3 Prozent hinter SPD und AfD, nachdem sie vor vier Jahren noch klar vorn lag.

2017 hatten die Christdemokraten noch in neun von zehn Wahlkreisen in Brandenburg gewonnen, diesmal räumte die SPD sämtliche Direktmandate ab. Die CDU kam in acht der zehn Wahlkreise bei den Zweitstimmen diesmal nur auf Platz drei hinter SPD und AfD und schickt über die Landesliste künftig nur noch vier Abgeordnete in den Bundestag.

Schlechtestes Ergebnis seit Kriegsende

Auf Bundesebene hatte die Union mit 24,1 Prozent ihr schlechtestes Ergebnis seit Bestehen der Bundesrepublik eingefahren. CDU/CSU entsenden 196 Abgeordnete in den nächsten Bundestag – zehn weniger als die neue SPD-Fraktion und 50 weniger als in der vorigen Legislaturperiode.

