Potsdam

Ab Montag soll die 2G-Regel in Brandenburg verschärft werden. Wie sehr, steht noch nicht fest, doch zumindest zu Diskotheken und Festivals sollen nur mehr Geimpfte und Genesene Zutritt bekommen. Ob dies auch für Gaststätten, Hotels und Theater gelten wird, soll am Donnerstag feststehen. Die Ankündigung allein hat die Situation vor Impfangeboten noch einmal weiter verschärft: Lange Warteschlangen bildeten sich. Schon zuvor gab es in den Arztpraxen oft keine kurzfristigen Termine mehr, selbst Ärzte sprechen von chaotischen Zuständen.

Können sich Brandenburger in Berlin impfen lassen?

Doch wie komme ich als Impfwilliger jetzt an den gewünschten Pieks, wenn Brandenburg weiterhin – wie angekündigt – die Impfzentren nicht wiedereröffnet, während die Nachfrage wieder größer wird? Kann ich als Brandenburger oder Brandenburgerin so einfach in ein Nachbarbundesland fahren, um mich dort impfen zu lassen?

Zu Beginn der Impfkampagne war das nicht so einfach möglich, da es keine Vereinbarungen zur Übernahme der Kosten zwischen den Bundesländern gab. Nur, wenn der Arbeitsplatz im anderen Bundesland lag und man mit dem Job bereits in die gerade impfberechtigte Kategorie fiel, konnte man vom Arbeitgeber angemeldet werden.

Impfung überall möglich – nicht mehr nur an Wohn- oder Arbeitsort

Das hat sich jedoch geändert, so Gabriel Hesse, Sprecher des brandenburgischen Gesundheitsministeriums. „Nach der Impfverordnung des Bundes kann sich jeder Impfberechtigte unabhängig vom Wohnort oder Arbeitsplatz überall in Deutschland impfen lassen.“ Wer also will, kann sich jederzeit einen Termin in einem der Impfzentren in Berlin aussuchen, solange welche verfügbar sind, und sich dann dort die Injektion geben lassen.

Von Konstanze Kobel-Höller