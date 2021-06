Potsdam

Brandenburgs Landkreise und kreisfreie Städte haben in der Coronapandemie bislang rund 1,2 Millionen Euro Bußgeld eingenommen. Dabei wurden 16.000 Bußgeldverfahren geführt, außerdem eröffneten die Staatsanwaltschaften rund 400 Strafverfahren wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz und ebenfalls etwa 400 Ordnungswidrigkeitsverfahren. Dies geht aus der Antwort des Landesgesundheitsministeriums auf eine parlamentarische Anfrage des CDU-Abgeordneten Danny Eichelbaum hervor, die der MAZ vorliegt.

Maskenmuffel und Quarantänebrecher

Anlass für Sanktionen der Behörden waren unerlaubte Zusammenkünfte, Maskenverweigerung, fehlende Abstände, Verstöße gegen Ausgangssperren und Sportverbote, Quarantäne- und Einreiseverstöße, Alkoholgenuss in der Öffentlichkeit Personenbeförderung ohne Negativbescheinigung des Fahrers und dergleichen mehr.

Potsdam ist bei Verfahren Spitzenreiter

Die Einnahmen verteilen sich extrem ungleich. So nahmen die Behörden im Kreis Dahme-Spreewald 241.000 Euro ein, während es in Frankfurt (Oder) laut den Zahlen aus dem Ministerium ganze 500 Euro waren. Auch Potsdam-Mittelmark nahm nur 5400 Euro durch das Verhängen von Knöllchen ein, während im benachbarten Potsdam fast 100.000 Euro zusammenkamen.

Die Landeshauptstadt steht mit 2125 Bußgeldverfahren auch landesweit an der Spitze, was die Zahl der Fälle angeht. Cottbus kassierte 135.000 Euro, während in Teltow-Fläming der Kämmerer gerade einmal knapp 9000 Euro einstrich.

Landrat: „Es geht nicht um Einnahmen.“

Potsdam-Mittelmarks Landrat Wolfgang Blasig (SPD), dessen Kreisverwaltung die geringste Zahl von Bußgeldverfahren aufweist, sagt auf Nachfrage: „Es geht beim Infektionsschutz meiner Auffassung nach nicht um das Maßregeln der Bürgerschaft, sondern darum, die Verbreitung des Virus zu verhindern und Exzesse zu vermeiden.“ Seine Verwaltung hätte beispielsweise die gefährlichen Quarantänebrüche strikt verfolgt, es in harmloseren Fällen aber oft bei Ermahnungen belassen. „Es geht nicht darum, Einnahmen zu generieren“, so Blasig, der auch Präsident des Landkreistages ist. Auch wer sich renitent verhalten habe, sei mit Bußgeld belegt worden.

CDU: Große Anzahl Leute hält sich an Verordnung.“

Fragesteller Danny Eichelbaum (CDU) wertete die Zahlen so: „Die Anzahl der Bußgeldverfahren zeigt, dass sich die große Anzahl der Brandenburger an die Regeln der Eindämmungsverordnung gehalten und diese akzeptiert hat.“ Geldbußen zu verhängen, sei richtig gewesen und ein „Beitrag zur Bekämpfung der Corona-Pandemie.“

Derweil sinken die Inzidenzen weiter. Am Freitag lag sie landesweit bei 7,8 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner. Aktuell liegt die Zahl der Infizierten landesweit bei etwa 900. Dennoch will die Landesregierung an der Pflicht zu Schnelltests in Bereichen des öffentlichen Lebens festhalten. „Es wäre jetzt fatal, die Tests flächendeckend mehr oder weniger abzuschaffen“, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) im RBB-Inforadio. „Wir haben mit den Tests ein deutlich besseres Handwerkszeug als noch vor einem Jahr.“ Vor allem in der Gastronomie und Hotellerie solle deshalb „bei bestimmten Inzidenzzahlen“ weiter getestet werden.

Von Ulrich Wangemann und Igor Göldner