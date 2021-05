Potsdam

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Brandenburg ist weiter im Sinkflug – am Sonntag lag sie im landesweiten Schnitt bei 20. Das bedeutet bald weitere Lockerungen. Für Gastronomie, Tourismus, Kultur und Sport soll es wieder mehr Freiheiten geben, wie aus dem Entwurf für eine neue Eindämmungsverordnung hervorgeht. Diese „Neunte Verordnung zur Änderung der Siebten SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung“ soll am Dienstag, 1. Juni, im Kabinett beschlossen werden.

Welche Regeln dann gelten sollen und welche Lockerungen genau eintreten sollen, gibt es hier im Überblick:

Kontaktbeschränkungen und private Feiern

Mit der neuen Verordnung sollen sich in Brandenburg wieder mehr Personen als bisher treffen können. Dann sollen sich Angehörige des eigenen Haushalts mit Personen aus zwei weiteren Haushalten treffen können. Insgesamt dürfen sich bis zu zehn Personen treffen.

Bei privaten Feiern wie Geburtstagen oder Hochzeiten dürfen sich unter freiem Himmel künftig wieder 100 Personen, in geschlossenen Räumen 50 Personen treffen. Abstands- und Hygieneregeln müssen dabei beachtet werden. Auch die Kontaktnachverfolgung muss durch das Erfassen der Kontaktdaten aller Teilnehmer gewährleistet sein. Die Test-Pflicht ist in der Verordnung für private Feiern nicht genannt.

Private Feiern mit bis zu 100 Personen sind in Brandenburg mit der neuen Corona-Verordnung wieder erlaubt. Quelle: Margrit Hahn

An Orten – etwa Lokalen oder Ferienunterkünften – an denen die Zahl der Haushalte begrenzt ist, zählen Zweifach-Geimpfte sowie Genesene mit entsprechendem Nachweis nicht als Haushalt mit ein.

Versammlungen und Demonstrationen

Die Zahl der Teilnehmer bei Versammlungen unter freiem Himmel wird von bisher 500 auf 1000 erhöht. Das verpflichtende Tragen von explizit medizinischen Masken wird aufgehoben. Weiterhin gilt das Abstandsgebot.

Veranstaltungen, Kultur und Freizeit

Eine ganze Reihe Neuerungen gibt es für den Kultur- und Veranstaltungsbereich. Im Entwurf der neuen Corona-Eindämmungsverordnung heißt es, dass auch Veranstaltungen wie Konzerte wieder erlaubt sein sollen. Veranstalter sind dabei stets verpflichtet, entsprechende Hygienekonzepte zu erstellen und umzusetzen. Diese müssen folgende Punkte enthalten: Zutritt nur nach vorheriger Anmeldung, Zutritt nur für Gäste ohne Covid-Symptome, Vorlage eines negativen Corona-Schnelltests (oder entsprechende Impf-/Genesenen-Nachweise) sowie Kontaktnachverfolgung. Abstandsgebot und Maskenpflicht (auch auf den Parkplätzen der Veranstaltungsräume) bleiben bestehen. Dies gilt zum Beispiel für Theater, Konzer- und Opernhäusern, Kinos und ähnlichen Einrichtungen.

Unter freiem Himmel dürfen dann bis zu 500 Menschen eine Veranstaltung besuchen, in Innenräumen 200. Bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen müssen die Veranstalter regelmäßigen Luftaustausch durch Stoßlüften oder Lüftungsanlagen gewährleisten.

Für Messen und ähnliche Veranstaltungen gelten die gleichen Voraussetzungen für Hygienekonzepte sowie die gleichen Teilnehmerzahlen. Betreiber von Freizeit- und Kultureinrichtungen wie Gedenkstätten, Museen, Galerien, Tierparks und Bibliotheken müssen sich an ebendiese Hygienekonzepte halten.

Volksfeste, Spielhallen, Messen und Schwimmbäder

Ab 11. Juni sollen Messen, Ausstellungen, Volksfeste, Spielhallen und ähnliches wieder öffnen dürfen. Voraussetzung sind die hier genannten Bedingungen für Hygienekonzepte und Personengrenzen.

Ab 11. Juni kann man nach monatelanger Zwangspause wieder in Schwimmbäder hüpfen. Quelle: Ralf HirschbergerRalf Hirschberger

Ebenfalls ab 11. Juni können Schwimm-, Frei- und Spaßbäder, Thermen und Wellnesszentren wieder öffnen. In den Umkleideräumen müssen dann medizinisches Masken getragen werden und die individuellen Hygienekonzepte befolgt werden. Dampfsaunen und Dampfbäder müssen geschlossen bleiben.

Einkaufen im Einzelhandel

Beim Shoppen abseits von Supermarkt, Drogerie und Co. bleiben fast alle Regeln wie gehabt: Maske, Kontaktnachverfolgung, Abstand- und Hygieneregeln. Die Vorlage eines negativen Corona-Tests ist nicht notwendig. Allerdings wird die Termin-Regelung für den Einzelhandel aufgehoben. Somit ist auch wieder ein spontaner Einkaufsbummel möglich.

Hotels, Pensionen, Campingplätze und Schiffsausflüge

Hotels und Pensionen bleiben noch bis 10. Juni geschlossen. Auf Campingplätzen dürfen Gemeinschaftsanlagen aber bereits früher wieder öffnen. Mit der neuen Verordnung könnten dann auch wieder gemeinschaftliche Dusch- und Toilettenhäuser genutzt werden. In solchen Gemeinschaftsbereichen ist das Tragen medizinischer Masken verpflichtend. Betreiber müssen ein Lüftungskonzept umsetzen. Die Zahl der Haushalte pro Wohneinheit ist weiterhin auf zwei Haushalte begrenzt. Vor dem Check-In muss ein negativer Corona-Schnelltest vorliegen.

Veranstalter von Stadtrundfahrten, Schiffsausflüge und ähnlichem dürfen ihre Gäste auch wieder in Innenräumen platzieren, sofern diese einen festen Sitzplatz zugewiesen bekommen. Befördert werden dürfen nur Personen, die keine Corona-Symptome aufweisen, negativ getestet, zweifach geimpft oder genesen sind. Es gilt eine Tragepflicht für medizinische Masken.

Gastronomie im Innen- und Außenbereich

Nachdem seit dem 21. Mai bereits die Außengastronomie erlaubt ist, soll mit der nächsten Corona-Eindämmungsverordnung auch die Innengastronomie wieder öffnen dürfen. Voraussetzung ist ein Lüftungskonzept durch regelmäßiges Stoßlüften oder eine Lüftungsanlage. Wie auch in der Außengastronomie gilt: Zutritt nur mit Reservierung, negativem Corona-Schnelltest (oder Impf-/Genesenen-Nachweis), Abstandsregeln, Maskenpflicht abseits des zugewiesenen Tisches. Die Zahl der Haushalte pro Tisch ist auf zwei begrenzt.

Sport in geschlossenen Räumen und Fitnessstudios

Sport in geschlossenen Räumen wie Fitnessstudios soll wieder möglich sein. Wer dort trainieren will, muss einen Termin buchen und einen negativen Schnelltest vorweisen sowie symptomfrei sein. Die Betreiber müssen die Kontaktnachverfolgung gewährleisten und ein Lüftungskonzept umsetzen. In den Umkleideräumen gilt Maskenpflicht. Bei Kontaktsport dürfen nicht mehr als 30 Personen beteiligt sein.

Auch im Sport ist bald wieder mehr erlaubt: Fitnesstrainer Antonio Größer bereitet schon den Start des Studios in Neuruppin vor. Quelle: Henry Mundt

Bei Sport im Freien dürfen nur Personen teilnehmen, die keine Covid-Symptome aufweisen.

Jugendarbeit

Mit der neuen Corona-Verordnung sollen auch Personen ab dem vollendeten 21. Lebensjahr wieder die Angebote der Jugendarbeit nutzen dürfen.

Bildungseinrichtungen von Musik- bis Fahrschule

Egal, ob Hochschule, Musikschule, Segelschule oder Fahrschule – auch hier gibt es weiterhin Corona-Regeln zu beachten. Mit der neuen Verordnung soll die Teilnahme an Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen nur bei Symptomfreiheit und mit negativem Corona-Schnelltest möglich sein.

Was weiterhin geschlossen bleiben muss

Bis auf weiteres müssen Clubs und Diskotheken sowie Bordelle und andere Prostitutionsstätten geschlossen bleiben.

Die Lockerungen gelten so lange die Sieben-Tage-Inzidenz entsprechend niedrig ist. Sollte sie landesweit den Wert von 100 wieder übersteigen, greift erneut die Bundesnotbremse.

