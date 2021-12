Potsdam

In Brandenburg gelten strenge Corona-Regeln. Daraus ergeben sich Einschränkungen in verschiedenen Bereichen – unter anderem für Hotels, Pensionen und andere Beherbergungsbetriebe. Diese gelten zunächst bis zum 15. Dezember.

2G für Hotels und Pensionen

Beim Thema Beherbergung sieht die neue Eindämmungsverordnung eine 2G-Regelung vor, dies allerdings nicht für alle Bereiche. Demnach dürften Hotels und Pensionen nur noch Geimpfte und Genesene Menschen beherbergen. Alle anderen Gäste müssen – bis auf wenige Ausnahmen – abgewiesen werden.

Mit dem neuen Infektionsschutzgesetz des Bundes gilt ab dem 24. November 2021 bundesweit 3G am Arbeitsplatz. Das bedeutet: Beschäftigte auch in Beherbergungsbetrieben müssen immer die Testpflicht erfüllen beziehungsweise den vollen Impfschutz oder eine Genesung nachweisen. In Bereichen, in denen für Gäste sowie Kundinnen und Kunden die 2G-Pflicht besteht, müssen Beschäftigte also mindestens 3G erfüllen.

Ausnahmen für die 2G-Regel in Hotels und Pensionen

Ausnahmen bei der 2G-Regelung gibt es für Jugendliche unter 18 Jahren und für Personen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden können. Letztere müssen das mit einem entsprechenden Attest belegen.

Mit einem negativen Testnachweis dürfen auch sie in Hotels, Pensionen und anderen Beherbergungsbetrieben übernachten – die ungeimpften Erwachsenen müssen dann aber außerhalb des Zimmers zusätzlich eine FFP2-Maske tragen, eine OP-Maske reicht bei ihnen nicht.

Weiter gilt zudem, dass 2G nicht gilt bei der „Inanspruchnahme zwingend erforderlicher medizinischer, therapeutischer oder pflegerischer Leistungen“, zur „Wahrnehmung eines Sorge- oder eines gesetzlich oder gerichtlich angeordneten Umgangsrechts“ sowie „zum Zwecke des Besuchs von schwer erkrankten Kinder oder Eltern, von Sterbenden und von Personen in akut lebensbedrohlichen Zuständen“. In diesen Fällen muss aber ein Testnachweis vorgelegt werden.

3G gilt in Ferienwohnungen, Ferienhäusern und auf Campingplätzen

Die 2G-Regel gilt nicht für Ferienwohnungen, Ferienhäuser, Campingplätze und Wohnmobilstellplätze – hier gilt 3G. Dabei ist zu beachten: Gäste müssen wie bisher vor Beginn der Beherbergung einen negativen Testnachweis vorlegen.

Von MAZonline