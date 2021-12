Potsdam

Die Corona-Verordnung des Landes Brandenburg wird verlängert und verschärft. Das Brandenburger Kabinett hat neue Corona-Regeln beschlossen. Diese Regeln treten am 15. Dezember in Kraft. Was für Kinos, Theater und Konzerte gilt.

2G-Regeln für Kino, Theater und Konzerte

Für Theater, Konzert- und Opernhäuser, Kinos, Messen, Ausstellungen, Spielhallen, Spielbanken und Wettannahmestellen sieht die Eindämmungsverordnung die 2G-Regelung vor. Ungeimpften bleibt der Zugang verwehrt. Es gibt wenige Ausnahmen.

Veranstalterinnen und Veranstalter von Veranstaltungen mit Unterhaltungscharakter erhalten mit der aktuellen Corona-Verordnung ausdrücklich die Möglichkeit, sich für die 2G-Plus-Regel zu entscheiden. Dann müssen Geimpfte und Genesene zusätzlich einen aktuellen negativen Corona-Test vorlegen.

Wenige Ausnahmen für die 2G-Regel

Ausnahmen bei der 2G-Regelung gibt es für Jugendliche unter 18 Jahren und für Personen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden können. Letztere müssen das mit einem entsprechenden Attest belegen.

Mit einem negativen Testnachweis dürfen auch sie Kinos, Theater und Konzerte besuchen – die ungeimpften Erwachsenen müssen dann aber zusätzlich eine FFP2-Maske tragen, eine OP-Maske reicht bei ihnen nicht.

