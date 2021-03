Potsdam

Seit Montag nehmen auch Schüler weiterführender Schulen wieder am Präsenzunterricht teil. Flächendeckende Selbsttests sollen ihre Rückkehr an die Schulen begleiten, so hatte es das Brandenburger Bildungsministerium angekündigt. Aber bereits im Laufe des Montags wurde klar: Die bisher ausgelieferten Schnelltests sind nicht für Schülerinnen und Schüler geeignet. Am Montagabend verständigten sich Lehrer, Eltern und Ministerium darauf, dass für die Schüler neue Testkits beschafft werden. „Vorliegende Tests sind nicht für die Anwendung bei Schülerinnen und Schüler anzuwenden“, heißt es in einer Eilinformation des Hauptpersonalrats der Lehrkräfte, die der MAZ vorliegt.

„Ein logistisches Chaos“ nennt Frank Kramer, der Vorsitzende vom Hauptpersonalrat der Lehrkräfte, die Schnelltestlieferung. Nicht Brandenburg hat die Tests geordert, sie kommen vom Bund und wurden den Ländern nach dem Königsteiner Schlüssel zugeteilt. Das Problem: Die gelieferten Schnelltests müssen in den Schulen umdeklariert werden. Das Großgebinde muss geöffnet, die einzelnen Tests mit kürzeren, kindgerechten Teststäbchen und jeweils mit einem neuen, deutschsprachigen Beipackzettel versehen werden.

Einige Eltern stehen den Tests kritisch gegenüber

„Da hat viele Lehrerinnen und Lehrer verunsichert. Auch weil nicht klar ist, wer bei eventuellen Schäden haftet“, sagt Kramer. Denn durch dieses Umpacken der Tests in den Schulen liegt ein Eingriff nach dem Medizinproduktegesetz vor. Dieses Risiko lehnte der Hauptpersonalrat ab. Die bereits gelieferten Tests sollen aber nicht entsorgt, sondern nun für die Testung der Pädagoginnen und Pädagogen selbst genutzt werden.

Elternsprecher René Mertens sprach von einer „unnötigen Verkomplizierung“ der ohnehin umstrittenen Testoffensive. Einige Eltern stünden den Tests skeptisch gegenüber, sagte er. Viele störten sich an der Tatsache, dass sich die Kinder in der Schule und damit vor den Mitschülern testen sollten. „Uns haben viele Briefe von Eltern erreicht, die dazu ihr Einverständnis nicht geben wollten“, so Mertens.

Schnelltests sollen Zuhause durchgeführt werden

Von Mittwoch an sollen neue Tests geliefert werden, kindgerecht und einzeln verpackt. Um die Akzeptanz für die Schnelltests zu erhöhen, sollen die Tests zuhause in einem geschützten Umfeld durchgeführt werden und nicht wie ursprünglich vorgesehen in der Schule. „Noch besser wäre es, wenn die Schülerinnen und Schüler von medizinischem Personal getestet werden könnten“, sagt Frank Kramer.

Er plädierte dafür Teststraßen, in den Aulen der Schulen einzurichten und auch flächendeckender zu beproben. Einmal in der Woche, so wie es momentan vorgesehen ist, sei zu wenig. „Ich habe ein bisschen Sorge, dass wir sonst bei steigenden Infektionsgeschehen wieder tagesaktuell Schulen schließen müssen“, so Kramer.

Von Torsten Gellner und Lena Köpsell