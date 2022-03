Potsdam

In Brandenburg liegt die Inzidenz seit Wochen stabil weit über 1000. Die Quarantäne-Maßnahmen betreffen immer mehr Menschen. Die MAZ erklärt, worauf Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer achten müssen.

Was ist, wenn der Corona-Test positiv ausfällt?

Handelt es sich um einen Selbsttest, muss man sich noch einmal unter Aufsicht testen lassen – entweder bei einer anerkannten Teststelle („Bürgertest“ oder PCR) oder in einer Arztpraxis. Liegt eine Infektion vor, erhält das Gesundheitsamt eine Meldung. Die Betroffenen müssen zu Hause bleiben und dürfen ihre Wohnung nur verlassen, wenn sie zum Arzt gehen oder einen PCR-Test machen.

Wie reagiert das Gesundheitsamt?

Aufgrund der hohen Infektionszahlen versenden viele brandenburgische Gesundheitsämter keine Benachrichtigung (Bescheid oder E-Mail) an die Bürgerinnen oder Bürger. Das heißt, Infizierte müssen sich ohne Anordnung vom Gesundheitsamt eigenverantwortlich absondern. Das gilt per Allgemeinverfügung ebenfalls für Kontakt- oder Verdachtspersonen. Deshalb braucht es keine besondere Information vom Gesundheitsamt. Als Nachweis – zum Beispiel für den Arbeitgeber oder die Schule – reicht der positive PCR-Test.

Was ist, wenn keine Symptome vorliegen?

Wer sich infiziert hat, aber trotzdem wohl fühlt, kann von zu Hause aus – sofern das möglich ist – weiterarbeiten. Gesundheitsexperten raten allerdings zur Vorsicht: Jede und jeder sollte sich selbst gegenüber ehrlich sein. Fehlen Symptome, darf der Arzt keine Krankschreibung vornehmen – das gilt auch, wenn ein positives Testergebnis vorliegt. Heißt konkret: Wer corona-positiv ist, aber symptomfrei im Home Office arbeiten könnte, wird nicht krankgeschrieben. In diesen Fällen sollte mit dem Arbeitgeber besprochen werden, wie die Quarantäne-Maßnahme auch ohne Krankmeldung individuell geregelt werden kann.

Darf man sich telefonisch krankschreiben lassen?

Ja, das ist möglich. Patientinnen und Patienten, die an Erkältungssymptomen leiden, können sich telefonisch bis zu sieben Tage krankschreiben lassen. Eine einmalige Verlängerung um weitere sieben Tage ist ebenfalls telefonisch möglich. Diese Regelung gilt bis 31. Mai 2022. Der Krankenschein wird per Post zugeschickt. Statt die Versichertenkarte in der Praxis vorzulegen, reicht das Nennen der Versichertennummer und der Name der Krankenkasse. Krankenhausärztinnen und -ärzte dürfen nach einem Klinikaufenthalt eine Arbeitsunfähigkeit für 14 Tage ausstellen.

Müssen Arbeitgeber über eine Corona-Infektion informiert werden?

Nein. Wie bei jeder anderen Krankheit auch, hat der Arbeitgeber zwar einen Anspruch darauf, das Attest eines Arztes zu verlangen – doch darauf wird nur die Arbeitsunfähigkeit und nicht der Grund bescheinigt. Auch das Gesundheitsamt, das von der Infektion erfährt, darf die Information nicht an den Arbeitgeber weitermelden. Allerdings ist es – schon aus Rücksicht auf Kolleginnen und Kollegen – ratsam, den Betrieb über das positive Testergebnis zu informieren.

Wann muss eine Krankmeldung im Betrieb sein?

Grundsätzlich gilt: Alle Beschäftigten müssen ihrem Arbeitgeber die Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtliche Dauer unverzüglich anzeigen (zum Beispiel telefonisch oder per E-Mail). Dauert die Erkrankung länger als drei Kalendertage, so muss spätestens am darauffolgenden Arbeitstag eine ärztliche Bescheinigung vorgelegt werden. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung hat an die Arbeitgeber appelliert, ihren Beschäftigten in Corona-Zeiten zusätzliche Karenztage zu gewähren, für die keine Bescheinigung vorgelegt werden muss.

Wer zahlt den Lohn oder das Gehalt weiter?

Wer an Corona erkrankt und arbeitsunfähig ist, hat unabhängig vom Impfstatus einen Anspruch auf Lohnfortzahlung für sechs Wochen. Gesetzlich Versicherte haben nach diesem Zeitraum grundsätzlich Anspruch auf Krankengeld. Bei privaten Krankenkassen gilt der jeweilige Vertrag. Wichtig ist: Müssen Ungeimpfte als Kontaktpersonen – und auch als Reiserückkehrer aus einem Hochrisiko- oder Virusvariantengebiet – in Quarantäne, erhalten sie keine Entschädigung mehr.

Was gilt für Kontaktpersonen von Infizierten?

Kontaktpersonen, die sich ebenfalls in Quarantäne begeben müssen, wird ein Arzt nicht krankschreiben. Damit sind sie theoretisch verpflichtet, weiterhin zu arbeiten. Wer geboostert oder frisch genesen ist, kann als Kontaktperson unter bestimmten Bedingungen (siehe unten) trotzdem im Betrieb erscheinen. Wer diese Bedingungen nicht erfüllt, muss in Quarantäne. Wenn das Arbeiten von zu Hause aus nicht geht, dann könnte den Betreffenden der Lohnersatz gestrichen werden. Der Staat sieht zwar eine Entschädigung bei Quarantäne vor, aber der Anspruch kann entfallen, wenn der Beschäftigte nicht versucht hat, sich zum Beispiel mit einer Impfung vor einer Infektion zu schützen.

Welche Regelung gibt es für Kurzarbeiter?

Kurzarbeiter erhalten, wenn sie krank werden, von ihrem Arbeitgeber den Lohn – abhängig vom Umfang der Kurzarbeit – weiter. Auch hier gilt die Regelung von maximal sechs Wochen. Sollten Kurzarbeiter länger krank sein, erhalten sie danach ebenfalls Krankengeld.

Wie lange gilt eine Quarantäne?

Von Quarantäne wird gesprochen, wenn es sich um einen Verdachtsfall handelt – jemand also beispielsweise engen Kontakt zu einer Person hatte, die infiziert ist. In der Regel endet die Maßnahme nach zehn Tagen, möglich ist eine Freitestung frühestens am siebten Tag. Dabei ist wichtig: Tag eins ist der nach dem letzten Kontakt zu der infizierten Person. Die Dauer verlängert sich auch nicht, sollten sich während der Quarantäne Infektionen bei weiteren Haushaltsmitgliedern offenbaren.

Wann kann eine Isolation nach einer Infektion beendet werden?

Die Isolation betrifft die Infizierten. Sieben Tage nach dem ersten positiven Testergebnis gibt es die Möglichkeit, sich über einen Antigen-Test freizutesten. Voraussetzung ist: Die Person war in den letzten 48 Stunden symptomfrei. Ansonsten endet die Isolation nach insgesamt zehn Tagen ohne einen weiteren Test. Es wird empfohlen, bis zum 14. Tag nach Isolationsbeginn die Kontakte einzuschränken oder zumindest einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Wer ist von der Quarantäne-Pflicht befreit?

Es gibt vier Personengruppen, die um eine Quarantäne herumkommen, wenn sie Kontakt zu einem Infizierten hatten, selbst jedoch keine Symptome aufweisen. Das sind: Geboosterte (drei Impfungen), geimpfte Genesene (Kombination aus einer oder zwei Impfungen und einer Infektion), Geimpfte mit zwei Impfungen bis zu 90 Tage danach, Genesene ab dem 29. Tag und bis zu 90 Tage nach dem PCR-Test.

Von Andreas Debski, MAZonline