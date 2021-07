Corona-Tests in der Schule - Nach der RKI-Empfehlung: Was können Lolli-Tests und was nicht?

30 Sekunden lutschen gegen Corona: Das RKI empfiehlt Lolli-Tests an Schulen und Kitas, doch Brandenburgs Bildungsministerium ist skeptisch. Die Lolli-Tests sind zwar einfach und genau. Aber es gibt auch viele Nachteile – und womöglich Widerstand aus der Lehrerschaft.