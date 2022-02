Potsdam

Die Zahl der Corona-Meldungen aus Brandenburgs Kliniken nehmen weiter zu, aber die schweren Fälle gehen zurück. Und vor allem: Corona ist immer häufiger eine Zufallsdiagnose bei der Patientenaufnahme. Der Anteil der Patienten, die wegen Covid-19 behandelt werden müssen, nimmt ab.

Aktuell sind 515 Corona-positive Menschen in märkischen Kliniken, davon liegen 77 auf der Intensivstation. Vor einer Woche zählten die Krankenhäuser noch 466-Covid-Fälle mit 86 intensivpflichtigen Fällen. Die Hospitalisierungsinzidenz stieg in dem Zeitraum von 3,87 auf 4,0. Sie zeigt die Covid-Fälle in Kliniken je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen an.

Omikron verändert die Lage

Doch wie Zahlen des Gesundheitsministeriums zeigen, hat sich die Lage mit Einsatz der Omikron-Welle verändert. Corona ist seltener Grund der Klinik-Einweisung. In der ersten Kalenderwoche wurden 100 Patienten wegen einer Corona-Infektion stationär aufgenommen. 50 Patienten waren mit Corona infiziert, wurden aber wegen einer anderen Krankheit eingeliefert. In 34 Fällen war der Befund beziehungsweise die Ursache der Aufnahme unklar.

Schon in der zweiten Woche sank der Anteil der Klinik-Fälle „wegen Corona“ auf 34 und stand 33 Fällen „mit Corona“ gegenüber. Zuletzt lag der Anteil der Infizierten, die klar wegen einer Covid-Erkrankung ins Krankenhaus mussten, bei nur noch 23,5 Prozent gegenüber Infizierten, die wegen anderer oder unbekannter Ursachen ins Krankenhaus mussten.

Keine Unterscheidung zwischen mit und wegen Corona

Für die offiziell vom Gesundheitsministerium täglich ausgewiesene Hospitalisierungsrate spielt es keine Rolle, ob jemand mit oder wegen Corona im Krankenhaus liegt. Alle positiven Fälle fließen in den Wert ein. Und dieser Wert ist neben der Auslastung der Intensivstationen mit Corona-Patienten von zentraler Bedeutung bei der Entscheidung über Corona-Maßnahmen.

Im November und Dezember vergangenen Jahres unter dem Eindruck der Delta-Variante des Virus waren noch deutlich mehr Patienten „wegen“ und nicht „mit Corona“ in den Kliniken. Da sich dies nun unter Omikron offensichtlich ändert, denkt man im Ministerium nach eigenen Aussagen darüber nach, wie diese Tatsache in die Lagebewertung einfließen soll. Eine Entscheidung steht noch aus.

2 von 17 sind „echte“ Covid-Patienten

Am Klinikum in Brandenburg an der Havel zeigt sich die Tendenz gerade besonders deutlich. Nur zwei der 17 Corona-Infizierten dort wurden tatsächlich wegen Corona-Symptomen eingewiesen. Auf der Corona-Intensivstation wurden mit Stand 3. Februar vier von sieben positiv getesteten Patienten wegen Corona behandelt.

17 Covid-Patienten gibt es auch am Klinikum Dahme-Spreewald mit Standorten in Königs Wusterhausen und Lübben. 13 haben Corona-Symptome, vier wurden nicht wegen Corona eingeliefert.

Am Potsdamer Klinikum Ernst von Bergmann (EvB) werden 31 Covid-Fälle auf der Normalstation versorgt, darunter sind acht Schwangere. Sie sind wegen ihrer Entbindung im Krankenhaus – nicht wegen Corona.

Kliniken: Der Aufwand ist der gleiche

Kliniken argumentieren damit, dass es im Arbeitsalltag keinen Unterschied mache, ob jemand mit oder wegen Corona behandelt wird. Denn: Die Patienten müssen von Nicht-Infizierten separiert werden, die hygienischen Anforderungen für das Personal sind deutlich höher.

EvB-Chef Hans-Ulrich Schmidt erklärt: „Wichtig ist, dass wir die Infektion erkennen und dann das Schutz- und Hygienekonzept greift, um die infektiösen Patienten isoliert zu behandeln.“

Auch die Patienten, die ‚mit‘ und nicht ausschließlich ‚wegen‘ einer Corona-Erkrankung stationär behandelt werden, stellten die Teams und die Abläufe vor große Herausforderungen. „Der Arbeitsaufwand ist in beiden Fällen identisch. Daher spielt für uns im Klinikalltag eine stärkere Differenzierung der Hospitalisierungsrate eine untergeordnete Rolle“, so Schmidt.

Ähnlich die Einschätzung des Carl-Thiem-Klinikums in Cottbus, wo 18 von 24 Patienten auf der Covid-Station nicht wegen Corona behandelt werden. Eine weitere Differenzierung der Hospitalisierungsinzidenz sei für das Klinikum nicht sinnvoll, hieß es. „Die Belastung durch covid-positive Patienten für den Krankenhausbetrieb ist – unabhängig davon, ob der Patient infolge seiner Infektion Symptome zeigt oder nicht – die gleiche“, teilte eine Sprecherin mit.

Weniger Fälle auf der Intensivstation

Während die Neuinfektionen immer noch auf hohem Niveau sind – 9302 Fälle kamen am Freitag dazu –, entspannt sich die Situation auf den Intensivstationen.

Der Anteil der mit Corona-Patienten belegten Intensivbetten in Brandenburg geht zurück. Er lag am Freitag bei 10,4 Prozent. Sinkt der Wert kommende Woche unter die 10-Prozent-Schwelle, springt die Ampel in diesem Bereich von gelb auf grün. Vor einem Monat lag der Wert noch über 20 Prozent und damit im roten Bereich.

