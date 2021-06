Brandenburg: Das Geschäft mit den Impfterminen

Potsdam

Corona-Impftermine sind rar – trotz oder gerade wegen der Aufhebung der Impfpriorisierung. Die Wartelisten bei den Hausärzten in Brandenburg sind noch lang und auch wer online einen Termin bucht, der muss teilweise Wochen auf seine Impfung warten. Wer nicht abwarten will, der findet schnell Alternativen, denn der Handel mit Impfterminen ist zum Geschäft geworden, auch in Brandenburg.

„Sie haben bisher noch keinen Termin bekommen? Ärgern Sie sich nicht noch weiter und lassen Sie mich Ihren Impftermin vereinbaren.“ Sören Hergel ist Programmierer aus Kiel (Schleswig Holstein) – und findiger Geschäftsmann. Seit Anfang April betreibt er ein Online-Buchungssystem für Impftermine, seit Kurzem bietet er auch Termine in Brandenburg an. Gegen eine „Spende“ von 25 Euro.

Gezahlt wird „auf Verhandlungsbasis“

„Das basiert auf Verhandlungsbasis“, sagt Hergel, wenn man ihn nach den 25 Euro fragt. Das Gesundheitsministerium in Schleswig-Holstein hat Hergel bereits abgemahnt. Das Ministerium zweifelte an der Legalität seines Online-Handels. Ein Vorwurf, den Hergel zurückweist. „Ich habe einfach ein besseres System entwickelt“, sagt der Programmierer auf MAZ-Anfrage. „Bei mir kommen die Leute schneller an einen Termin.“

Die Software des Unternehmers funktioniert nach einem einfachen Prinzip: ständige Aktualisierung der Buchungswebsite. Sind Termine frei, dann werden sie von Hergels Software geblockt. Neben Brandenburg vermittelt IT-Unternehmer Hergel auch Termine in Baden-Württemberg, Hamburg und Sachsen-Anhalt.

Ist der Handel mit Terminen legal?

Hergel ist nicht der Einzige, der diese Form des Online-Handels für sich entdeckt hat. Klickt man sich durch das Online-Portal Ebay Kleinanzeigen, findet man neben Menschen, die Impftermine suchen auch Händler, die schnelle Impftermine anbieten.

Ist der Handel mit Terminen legal? Aus dem Brandenburger Innenministerium heißt es dazu auf MAZ-Anfrage, die KV sei zuständig. Fragt man dort nach, schlägt einem Unmut entgegen. „Ich bin persönlich entsetzt“, sagt der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB), Christian Wehry, gegenüber der MAZ. Ob diese Form des Handels legal sei, dazu könne er momentan aber nichts sagen, sagt Wehry. Das Thema liege bei der Rechtsabteilung.

Von Gesa Steeger