Manchmal muss man schon genau hingucken, um sie zu erkennen. Doch immer, wenn es in Brandenburg etwas zu berichten gibt, sind sie da: Die MAZ-Redakteure. Jahr für Jahr schreiben sie tausende Zeilen, erzählen hunderte Geschichten. Für MAZonline haben einige von ihnen ihre beeindruckendsten, schönsten oder erschreckendsten Geschichten des Jahres nochmal heraus gekramt.

Ulrich Wangemann: Auf den Spuren von Josef S.

In dieser Siedlung in Brandenburg/Havel wohnt der Angeklagte – sein Wohnsitz ist nicht abgebildet. Quelle: Ulrich Wangemann, Detlev Scheerbarth

Im Vorfeld des Prozesses gegen Josef S., einen mutmaßlichen Aufseher des KZ Sachsenhausen, habe ich bei dem 101 Jahre alten Ex-SS-Mann geklingelt. Ich wusste, wo er wohnt. Es war ein heißer, sonniger Tag in Brandenburg/Havel. Wozu ihn besuchen, haben mich Bekannte, Freunde gefragt. Weil ich sehen wollte, wie einer wohnt, der 75 Jahre lang seine Beteiligung an einem der schlimmsten Menschheitsverbrechen verborgen hat, dem Massenmord an Juden, Kriegsgefangenen, Homosexuellen, Widerstandskämpfern und anderen. Pflegt er seine Blumenbeete, wässert er, der den Gestank verbrannter Körper aus dem Krematorium von Sachsenhausen noch in der Nase haben müsste, seine Stauden? Es war seltsam, dort den Klingelknopf zu drücken. Ich war vorbereitet, ihn am Gartenzaun nach seinem Beitrag zum tausendfachen Morden zu fragen. Es wäre sicher eines der seltsamsten Gespräche meines Lebens geworden. Doch es erschien nur ein Verwandter. Nun berichte ich seit Monaten aus dem Gerichtssaal. Josef S. leugnet trotz erdrückender Beweise jede Tatbeteiligung, ja sogar seine SS-Zugehörigkeit. Ich nehme an, an seiner Gartentür hätte er nicht viel mehr gesagt.

Judith von Plato: Bulle Gustavs letzer Gang

Die letzten Stunden von Bulle Gustav: in diesem Stall in Krielow lebt der 350-Kilo Bulle bis zum Tag der Schlachtung. Quelle: Judith von Plato, Madsack

300 Bratwürste, 25 Kilo Gulasch, 30 Kilo Hackfleisch. Das und viel mehr wurden aus Gustav. An dem Morgen seiner Schlachtung ahnt der 350-Kilo-Bulle aus Krielow (Potsdam-Mittelmark) noch nichts – im Gegensatz zu mir. Ich bin mit seinem Besitzer Marco Hintze verabredet, eigentlich zu einem Gespräch über Politik, das wir auf dem Weg zum Schlachthof und auf dem Schlachthof führen wollten. Ein Supersahneschlachthof: Familienbetrieb in sechster Generation, EU-zertifiziert, professionelle Handwerker am Werk, ein Tierarzt des Landes, der auf den Tierschutz achtet, mit dabei.

Im Schlachtraum ist Hintze in seiner biografischen Erzählung bei seinem USA-Aufenthalt angekommen. Während sich Gustav mit all seinem Gewicht gegen die Metallbox wirft, schwärmt Hintze von den Staaten. Das Blut fließt, Gustav wird gehäutet, Hintze wettert auf die Politik hierzulande und ich fotografiere. Ich beuge mich über die Mülltonne in der Gustavs Hufe gelandet sind und weiß, dass ich nicht über Hintzes USA-Urlaub schreiben werde. Zum Abschied bekomme ich Leberwurst in die Hand gedrückt und frage mich, was Tierschutz beim Schlachten bedeutet und ob sterben immer sterben, töten immer töten bleibt?

Hermann M. Schröder: Der Stadtwerke-Skandal in Bad Belzig

Hüseyin Evelek (l.) war bis Ende November Geschäftsführer der Stadtwerke Bad Belzig GmbH. Quelle: René Gaffron, Friedrich Bungert

Meine Geschichte des Jahres ist das Bekanntwerden des Finanzdebakels bei der Stadtwerke Bad Belzig GmbH (Potsdam-Mittelmark). Deren inzwischen gekündigter Geschäftsführer soll eine achtstellige Summe an der Börse verzockt haben. Der kommunale Betrieb musste kurz vor Weihnachten die Insolvenz in Eigenverantwortung beantragen. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft Potsdam wegen des Anfangsverdachts der Untreue.

Dieser Skandal taugt als Stoff für einen Fernsehkrimi. Die Rechnung müssen nun die Kunden bezahlen.

Nadine Fabian: Eine Pflegerin tötet vier Menschen im Potsdamer Oberlinhaus

Ines R. hat im Oberlinhaus vier behinderte Menschen erstochen und eine Frau lebensgefährlich verletzt. MAZ-Reporterin Nadine Fabian hat über den Fall berichtet und den Prozess begleitet. Quelle: Julius Frick, Bernd Gartenschläger

Ich habe an den Potsdamer Gerichten viele schlimme Fälle begleitet und weiß, es ist wichtig, sich von dem im Prozess Gesagten und Gesehenen abzugrenzen, die Dinge im Verhandlungssaal zu lassen und nicht mit nach Hause zu nehmen. Die Tat, von der meine Kolleginnen und Kollegen und ich am Abend des 28. April erfuhren, hat alles geändert. Diese Tat geht mir nach. Eine Pflegerin im Oberlinhaus in Potsdam hat vier wehrlose Menschen mit Behinderungen getötet: in ihren Betten, in ihrem Zuhause, dort, wo sie Fürsorge, Wärme und Schutz erfahren sollten. Ich kenne auch das Oberlinhaus gut und habe dort viele beeindruckende Menschen kennenlernen dürfen – Menschen, die dort wohnen, lernen, arbeiten, Therapien besuchen und Menschen, die sie auf ihrem Weg durchs Leben begleiten. Menschen wie Ines R. und ihre Opfer.

Wohlwissend, dass es sich bei der Täterin um eine seelisch kranke Frau handelt: Ihre kalten, ungerührten Auftritte vor Gericht waren verstörend. Die 52-Jährige sieht sich selbst als Opfer, sie schiebt anderen die Schuld und Verantwortung für das von ihr begangene Unrecht zu – ihr Selbstmitleid war nur schwer zu ertragen. Weiß Ines R., wie groß das Leid ist, für das sie verantwortlich ist? Offenbar nicht. Wird sie jemals zu dieser Einsicht gelangen? Ich hoffe es. Denn trotz des Schuldspruchs bleibt dieser bittere Rest: Ines R.s fehlende Reue.

Peter Degener: Wie Skelettfunde in Krampnitz Kontakt nach Russland herstellen

Am Krampnitzer Torhaus wurden die Gebeine entdeckt – und damit war die Geschichte für MAZ-Redakteur Peter Degener noch lange nicht beendet. Quelle: Peter Degener, Detlev Scheerbarth

Ein heißer Vormittag im Juni 2021. In praller Sonne legt ein Mann in der einstigen Kaserne Krampnitz im Potsdamer Norden menschliche Knochen frei. Er sortiert sie, notiert Merkmale, wird später dafür sorgen, dass sie ein würdiges Begräbnis erhalten. Joachim Kozlowski ist ein Umbetter. Das heißt: Er bettet menschliche Gebeine um. Meist sind das Opfer des Zweiten Weltkriegs. In Krampnitz wurde er hinzugerufen, als bei der Suche nach Munitionsresten erst ein rostiges Taschenmesser und in Folge die ersten Knochen ans Licht kamen. Der Umbetter stellt schnell fest: Es sind junge Männer, noch Heranwachsende, die hier bei Kriegsende eilig verscharrt worden waren. Nicht eines, sondern ein ganzes Dutzend namenloser Schicksale. Die Arbeit von Joachim Kozlowski hat mich beeindruckt. Und der plötzliche Anblick der konkreten Überreste so vieler Kriegsopfer hat meinen Blick auf Krampnitz, wo in ein paar Jahren ein schöner neuer Stadtteil entstehen soll, nachhaltig verändert.

Als der Artikel über den Umbetter Joachim Kozlowski online veröffentlicht wird, nimmt ein Mann aus St. Petersburg Kontakt zu mir auf. Er heißt Andrei Ilin und war als junger sowjetischer Soldat zwei Jahre in Krampnitz stationiert. Im Internet sucht er seit Jahren Fotos von „seiner“ Kaserne, ist im Kontakt mit anderen Kameraden von Georgien bis Litauen, die dort ebenfalls gelebt haben. Und wenn der Name „Krampnitz“ in der Zeitung auftaucht, bekommt er eine automatische Nachricht. So erfährt er vom Skelettfund und schreibt an die MAZ. Ich nutze die Gelegenheit für einen weiteren Blick in die Geschichte des Ortes. Per Videochat und mit Übersetzungs-Hilfe von MAZ-Fotografin Varvara Smirnova, die ebenfalls aus St. Petersburg stammt, erfahre ich aus erster Hand vom Alltag für einfache Sowjetsoldaten in Krampnitz - und wie Andrej Ilin kurz nach dem Mauerfall aus der Kaserne ausbüxte, um West-Berlin zu besuchen.

David Joram: Schwere Vorwürfe gegen Union Berlin

Schwere Diskriminierungs-Vorwürfe haben Union Berlin getroffen. MAZ-Sportredakteur David Joram hat die Geschichte recherchiert. Quelle: Matthias Koch, Detlev Scheerbarth

Die dreimonatige Recherche zu den Missständen in der Nachwuchsabteilung des 1. FC Union Berlin, erschienen im Mai 2021, hat mit einem anonymen Brief an den Berliner Fußball-Verband begonnen. In dem Schreiben werden schwere Vorwürfe erhoben, denen wir intensiv nachgegangen sind. Wir haben im Laufe der Recherche den Verfasser des Briefes ermittelt, 18 ehemalige Nachwuchsspieler Unions und elf Eltern kontaktiert und sie zu den Praktiken im Nachwuchsleistungszentrum befragt, teilweise am Telefon, teilweise auf langen Spaziergängen, oft mehrere Male. Informationen haben wir auch von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern des Vereins erhalten sowie von zahlreichen Akteuren des Berliner Fußballs. Am Ende der Recherche haben wir Union mit den Vorwürfen konfrontiert, um eine Stellungnahme gebeten und die verschiedenen Sichtweisen verglichen, ausgewertet und schlussendlich aufgeschrieben.

Ronald Tenbusch: Hertha BSC und ein zahlungsunfähigens Finanzunternehmen

Hertha BSC hat die MAZ auch jenseits des Fußballplatzes beschäftigt, Ronald Tenbusch hat berichtet. Quelle: Hertha Bsc

Was kann es schon für einen deutschen Fußballklub bedeuten, wenn ein Finanzunternehmen in Amsterdam für zahlungsunfähig erklärt wird? Wenn es, wie im Fall von Hertha BSC und seinem Investor Lars Windhorst, über eine komplizierte Holding-Struktur direkt am Club beteiligt ist, kann es um viele Millionen Euro gehen. Doch um diese Frage seriös beantworten zu können, musste das gewohnte Spielfeld des Sportjournalisten verlassen und das weitestgehend unbekannte Terrain der Finanzwelt betreten werden. Stundenlange Telefongespräche mit Fachanwälten, Korrespondenz mit den zuständigen Gerichten und Recherchen in Handelsregistereinträgen oder Jahresbilanzen brachten Stück für Stück Licht ins Dunkel. Die Haupterkenntnis: Sport und Wirtschaft sind mittlerweile nicht nur in enger Kooperation, sondern untrennbar miteinander verbunden – auf Gedeih und Verderb.

Matthias Anke: Ein selbstgemalter Radweg bei Kyritz

Radweg handgemalt – der August hielt für MAZ-Reporter Mattias Anke diese interessanten Markierungen bereit. Quelle: André Reichel

An einem Morgen im August klingelt mein Telefon. Eine Frau informiert mich, dass zwischen den Kyritzer Dörfern Rehfeld und Berlitt (Ostprignitz-Ruppin) quasi über Nacht jemand einen Radweg auf die Straße gemalt hat. Erst denke ich an einen Scherz. Doch dann fahre ich diese fast zweieinhalb Kilometer lange Linie entlang. Der typische Geruch von Markierungsarbeiten liegt in der Luft. Auch die Fahrrad- und Fußgängersymbole wirken echt. Doch es ist stellenweise eben doch nur eine Schlangenlinie.

Die Geschichte spricht sich bundesweit herum. Fernsehsender kommen gucken. Allein für den Landkreis ist der Fall weniger amüsant, sondern eine teure Angelegenheit. Die Linie muss abgefräst werden. Und es geht weiter: Mittlerweile sind die Planungen für einen echten Radweg in Sicht.

Andreas Vogel: Erste Wach-OP in den Ruppiner Kliniken

Klaus Matys (l.) wurde bei der OP aus der Narkose geweckt, weil sich der Tumor in seinem Gehirn nahe des Sprachzentrums befand. Die Geschichte hat er MAZ-Reporter Andreas Vogel erzählt. Quelle: Andreas Vogel, Friedrich Bungert

Mein Text des Jahres war der über die erste Wach-OP in den Ruppiner Kliniken (Ostprignitz-Ruppin). An die Geschichte gekommen war ich, weil ich zu dem verantwortlichen Chefarzt regelmäßigen Kontakt halte und ihn gebeten hatte, über besondere Fälle informiert zu werden. Ob daraus was wird, ist aber stets unklar. Der jeweilige Patient entscheidet, ob er mit seiner Geschichte in die Zeitung will. Klaus Matys (57), ein ehemaliger Oranienburger, der seit zwei Jahren mit seiner Frau in Zechlinerhütte nördlich von Rheinsberg lebt, hatte kein Problem, dass über seine Operation berichtet wird. Matys, der einen bösartigen Hirntumor hatte, wusste gar nicht, dass eine Wach-OP so etwas besonderes ist.

Christamaria Ruch: 22-jährige Bratpfannenrollerin aus Wittstock

Unglaublich, aber wahr: Mit bloßen Händen rollt die Powerfrau Bratpfannen aus Aluminium ein. Der Wittstocker Strongman Andreas Hordan feuert sie an. Quelle: Christamaria Ruch

Bratpfanneneinrollen und damit Weltmeisterin werden? Die 22 Jahre alte Selina Schulz aus Wittstock (Ostprignitz-Ruppin) wusste vor wenigen Monaten noch nicht einmal, dass es so etwas gibt. Und ich hatte vor dem MAZ-Termin auch keine Ahnung davon. Jetzt ist Selina Schulz weltweit die beste in dieser Disziplin und hat zehn Bratpfannen mit ihren bloßen Händen aufgewickelt. Der Wittstocker Strongman Andreas Hordan, einer der stärksten Männer Deutschlands, entdeckte im Frühjahr zufällig beim gemeinsamen Gassigehen ihr Talent. Dabei sah er ihr nur auf die langen und schmalen Finger - beste Grundlage für den Griffkraftsport. Aus dem Sportmuffel ist in kurzer Zeit eine echte Powerfrau geworden. Trotz ihres Erfolgs bleibt die Industriemechanikerin bescheiden und auf dem Teppich. Der Treff in der Muckibude auf dem Hinterhof in Wittstock begann eher finster, denn es war an diesem Oktobertag schon stockdunkel. Dann ging das Licht an: Vor dem Fotoshooting hat Muskelprotz Andreas Hordan extra noch zum Staublappen gegriffen und alles geputzt, um beste Voraussetzungen für die Fotos der Weltmeisterin zu schaffen. Dieser Termin war 2021 der Knaller für mich.

Uwe Klemens: Die Geschichte der tapferen Serafina und ihrer Familie

MAZ-Reporter Uwe Klemens hat über Serafina und ihre Familie berichtet. Quelle: Uwe Klemens

Das Schicksal der sechsjährigen Serafina aus Jüterbog (Teltow-Fläming) gehört bei mir auf jeden Fall zu „meinen Geschichten des Jahres“. Die so große Tapferkeit eines so kleinen Mädchens hat mich ebenso bewegt, wie die Kraft ihrer Mutter, die, von all ihren Freunden im Stich gelassen, nicht nur dem kranken Kind, sondern der ganzen Familie so viel ihrer Kraft schenkt. Die Anteilnahme der vielen Menschen, die zum Gelingen der Spendenaktion beitrugen, hat auch mein Herz berührt.

Frank Bürstenbinder: Der Angel-Clan aus Rossow

Die Zwillinge Hans und Hanna sitzen mit Vater Holger Buchin-Ryrko am Obersee bei Kyritz auf Weißfisch an. In der Familie angeln auch ihre Mutter Heike und die jüngere Schwester Helen. MAZ-Reporter Frank Bürstenbinder hat die Familie besucht. Quelle: Frank Bürstenbinder, Friedrich Bungert

Ich finde es toll, Familien zu erleben, die ein gemeinsames Hobby eint. In der Familie Buchin-Ryrko aus Wittstock (Ostprignitz-Ruppin) greifen neben Vater Holger auch Ehefrau und Kinder zur Angel. Für meinen Beitrag für die MAZ-Aktion „Fisch des Jahres“ traf ich die Familie bei Kyritz und war begeistert.

Heiko Hesse: Ein Stolperstein für Wally Lesser

Wally Lesser mit ihren Söhnen Erich, Hans Hermann and Reinhard im Jahre 1936 in Brandenburg an der Havel - womöglich waren sie da das letzte Mal zusammen. Heiko Hesse hat ihre Geschichte aufgeschrieben. Quelle: privat

Mir ging in diesem Jahr die Geschichte von Wally Lesser sehr nahe. 1940 floh die Jüdin aus Brandenburg an der Havel nach Shanghai. Ihre Enkeltochter möchte, dass Wally Lesser einen Stolperstein bekommt, was 2022 auch geschehen wird. Das Besondere: Zum ersten Mal versagt die Jüdische Gemeinde in Brandenburg an der Havel nicht ihre Zustimmung für einen jüdischen Stolperstein.

Stefanie Fechner: Der Fall Bianca S. in Oranienburg

Bianca S. wurde in einem Bunker im Wald bei Friedrichsthal gefunden. MAZ-Reporterin Stefanie Fechner hat den Fall begleitet und wird das auch 2022 weiter tun. Quelle: Enrico Kugler, Friedrich Bungert

Mitte Juli verschwand die junge Mutter Bianca S. aus Oranienburg (Oberhavel) spurlos. Ihre Leiche wird rund eine Woche später von Bauarbeitern in dem als Lost Place bekannten Funkbunker „KaroAss“ gefunden. Schnell steht fest, dass Bianca erstochen wurde – in Verdacht gerät ihr 29-jähriger Ex-Freund Kurt L, der bis heute in Untersuchungshaft sitzt. Diese Geschichte ging mir ganz besonders nah, weil ich den Fall von Anfang an verfolgt habe. Am Tag der Entdeckung von Biancas Leiche war ich mit der Polizei auf Streife, wir haben sie in verschiedenen abgelegenen Häusern gesucht – vergeblich. Als mich dann in der Nacht die Info über einen Leichenfund im Bunker erreichte, war ich mir ziemlich sicher, dass es sich um die junge Mutter aus Oranienburg handelt. Es war ein ganz schreckliches Gefühl, weil wir während der Suche nur etwa 200 Meter entfernt vom Bunker waren.

Ich bin gespannt, ob die Staatsanwaltschaft ihren noch in U-Haft sitzenden Ex-Freund anklagen wird. Sollte es zu einer Verhandlung kommen, werde ich diese am Neuruppiner Landgericht verfolgen.

Christin Schmidt: Post-Covid und der lange Kampf zurück ins Leben

Diana Hilgert (l.) aus Rhinow leidet an Post-Covid. Sie hat MAZ-Reporterin Christin Schmidt ihre Geschichte erzählt. Quelle: Christin Schmidt, Friedrich Bungert

39 Jahre alt und kerngesund war Diana Hilgert, als sie sich im Februar 2021 mit dem Coronavirus infizierte. Ende November traf ich die Rhinowerin (Havelland) und erlebte eine Frau, die auch Monate nach der Infektion noch immer mit den Folgen der Erkrankung kämpft. Lange hatte die passionierte Palliativkrankenschwester überlegt, ihre Geschichte öffentlich zu machen. Heute weiß sie, es war der richtige Schritt, denn das Feedback und die große Anteilnahme, die sie nach der Veröffentlichung des Artikels erfuhr, sei überwältigend gewesen. Am ersten Weihnachtsfeiertag traf ich Diana Hilgert bei Spaziergang in ihrem Heimatort und erfuhr von kleinen Erfolgen ihres Genesungsprozesses. Es geht bergauf für die tapfere Frau. Ihre Geschichte gehört für mich ohne Zweifel zu den berührendsten, die ich in diesem Jahr aufschreiben durfte.

Sebastian Morgner: MAZ-Aktion „Schlechteste Straße“ im Havelland

Die MAZ-Leser haben die Bahnhofstraße in Premnitz zur schlechtesten Straße im Westhavelland gewählt. Bürgermeister Ralf Tebling (M.) nimmt von MAZ-Redaktionsleiter Sebastian Morgner (r.) und MAZ-Büroleiter Joachim Wilisch das Schild entgegen, das nun Autofahrer vor der Buckelpiste warnt. Quelle: Christin Schmidt

Leser wurden aufgefordert, ihre „Schlechteste Straße im Havelland einzusenden. Es gibt Ecken im Havelland, da muss man beim Autofahren aufpassen, dass der Kaffee nicht aus der Tasse schwappt. Berg- und Talfahrt - die Pisten in der Region lassen ab und zu schon zu wünschen übrig. Wir hatten die Leser aufgefordert, in ihrem Ort zu schauen. Und tatsächlich: Uns erreichten zahlreiche Nominierungen. Wo befindet sich die “Schlechteste Straße im Havelland“ - wir haben die Ideen gesammelt und dann ins Voting gesteckt. Und sind dann natürlich hingefahren und haben berichtet.

Jens Wegener: Brand am Neujahrsmorgen in Priort

Ein 35-Jähriger hat bei einem Brand alles verloren, die Hilfsbereitschaft war groß. MAZ-Reporter Jens Wegener hat de Geschichte aufgeschrieben. Quelle: Jens Wegener, Marlies Schnaibl

Ein 35-Jähriger aus Priort (Havelland) verliert bei einem Brand am Tag vor Silvester, bei dem sein Bungalow völlig zerstört wird, nicht nur seine Wohnung, sondern auch seine zwei Hunde, die in den Flammen sterben. Anschließend setzt eine große Welle der Hilfsbereitschaft ein, zahlreiche Havelländer spenden für den jungen Mann, mehrere tausend Euro kommen zusammen, um ihm einen Neustart zu ermöglichen. Der 35-Jährige will den völlig zerstörten Bungalow wieder aufbauen. Zwischenzeitlich übernachtet er in einem Wohnanhänger vor seinem Grundstück.

Nadine Bieneck: Tote Ferkel in Bützer

Rund 30 tote Ferkel wurden gefunden, MAZ-Reporterin Nadine Bieneck hat darüber berichtet. Quelle: Kay Harzmann, Friedrich Bungert

Aufregung und Ärger über den Fund von rund 30 toten sowie drei zwischen den toten Tieren befindlichen noch lebenden Ferkeln in Bützer (Havelland) sind groß. Sowohl Polizei als auch das Kreisveterinäramt haben in dem Fall ermittelt.

