Potsdam

Der Landesrechnungshof soll der öffentlichen Hand auf die Finger schauen, auf Wirtschaftlichkeit und finanzielle Disziplin achten. Nun hat er seinen Jahresbericht 2020 veröffentlicht. Die MAZ erklärt die wichtigsten Kritikpunkte

Verschuldung

Der Rechnungshof wiederholt seine Kritik am sogenannten Zukunftsinvestitionsfonds der Kenia-Koalition, der durch neu aufgenommene Kredite in Höhe von rund einer Milliarde Euro finanziert werden soll. Ziel des Pakets sind Investitionen in Wirtschaftsansiedlungen, Verkehrswege, Digitalisierung und Klimaschutz. Diese erste massive Neuverschuldung seit 2010 nahm die neue Regierung Ende 2019 vor – also knapp vor Inkrafttreten der 2020 eingeführten bundesweiten Schuldenbremse für öffentliche Haushalte. „Rein vorsorglich finanzielle Zusatzpolster durch neue Kredite anzulegen“, sei nicht im Sinn der Schuldenbremse und stelle eine „faktische Umgehung“ dieses haushälterischen Disziplinierungsinstruments dar, heißt es im Bericht.

Anzeige

Kritik üben die Prüfer auch an der Haushaltsführung insgesamt. Schon vor Corona habe sich der Haushalt „in einer Schieflage“ befunden, weil „Ausgabenwünsche mehr Beachtung fanden als eine konsequente Haushaltskonsolidierung“ heißt es in dem Bericht. Die Kenia-Koalition habe umfangreiche Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage des Landes von gut zwei Milliarden Euro geplant – und zwar „größtenteils bereits vor Einsetzen der Krise“. Zusammen mit dem milliardenschweren „Sondervermögen“ des Zukunftsfonds betrügen die bis Ende 2021 eingeplanten Ausgaben schon ohne Corona-Effekt drei Milliarden Euro. Das Land lebe damit „über die eigenen Verhältnisse“. Zum Vergleich: Ein Jahresbudget umfasst etwa zwölf Milliarden Euro.

Die im Jahr 2020 zugelassene Kreditaufnahme von zwei Milliarden Euro zusätzlich für die Bekämpfung der Corona-Folgen werde den Schuldenstand des Landes auf ein „Rekordniveau“ bringen, warnen die Prüfer und mahnen eine „umfassende Aufgabenkritik“ an. Mit anderen Worten: Alle Vorhaben sind auf den Prüfstand zu stellen.

Rechnungshof-Präsident Christoph Weiser sagte, insbesondere das Vorgehen der aktuellen Landesregierung, für gleich zwei Jahre eine Notlage zu erklären, halte er für verfassungsrechtlich bedenklich.

Gefängnisse

Rechnungshofsberichte fördern oft Kurioses zutage – gerade wenn es nicht um Milliarden geht, sondern um kleinere Beträge, die fehlgeleitet worden sind. So ergab eine Prüfung der Betriebe in Brandenburgs Gefängnissen, dass zum Teil Geräte beschafft wurden, die nie zum Einsatz kamen: eine Hebebühne für Autos etwa, Bohrmaschinen und eine Kreissäge. Oft seien die Verwaltungen überfordert mit dem bürokratischen Beschaffungswesen und gingen eher hemdsärmelig ans Werk. Dabei etwa seien in einer Anstalt Fehlbuchungen einer provisorischen Geldannahmestelle in Höhe von 8000 Euro aufgefallen.

Bei Anschaffungen seien zum Teil Zuschläge für die teuersten Angebote erteilt worden. Zudem sei in den Gefängnissen weitgehend unbekannt, dass es eine zentrale Stelle im Land gebe, die den Vertrieb von Waren aus den JVA-Werkstätten organisieren kann. Nicht einmal die Landes- und Justizbehörden selbst deckten sich bei den Anstaltstischlereien mit Möbeln ein, kritisiert der Rechnungshof. Eine Anstaltsgärtnerei habe Pflanzen an Mitarbeiter verkauft – und zwar unter Einkaufspreis. Die Gefängnisse waren schon 2012 scharf vom Rechnungshof kritisiert worden.

Landesbeteiligungen

Ungeordnet und willkürlich erscheint den Prüfern die Art und Weise, wie das Land in den 18 privatrechtlich organisierten Gesellschaften agiert, an denen es beteiligt ist – zehn Gesellschaften mit jeweils mindestens 25 Prozent Beteiligung - hat sich der Rechnungshof angesehen. Dazu gehören zum Beispiel die Flughafen- und die Lotto-Gesellschaft. Genau angesehen hat sich das Prüfer-Team nicht die Gesellschaften, sondern die Beteiligungssteuerung im Finanzministerium.

Die Führungsposten würden teils nach nicht nachvollziehbaren Kriterien besetzt, heißt es in dem Bericht. Ausgewählt würde das Spitzenpersonal teils „nicht in wettbewerblichen Verfahren“. Manche Gesellschaften hätten mehr Top-Jobs als nötig vergeben, die Vergütung liege oft zu hoch und es fehlten Zielvereinbarungen, um die Manager zu motivieren.

Die Hälfte der Top-Jobs sei zu hoch bezahlt beziehungsweise „nicht steigerungsbedürftig“, sagte Prüfer Hans-Jürgen Klees. Zwar stünden die Gesellschaften bei der Personalgewinnung im Wettbewerb mit der freien Wirtschaft, jedoch sei etwa das Insolvenzrisiko viel niedriger – Finanzier sei oft die öffentliche Hand. Der Rechnungshof mahnt an, die Gehälter der leitenden Mitarbeiter in Ministerien zum Maßstab zu nehmen.

Die Dokumentation in den Gesellschaften sei teilweise mangelhaft, heißt es weiter. Dem Rechnungshof sei es in bestimmten Fällen überhaupt nicht gelungen, an relevante Informationen für die Prüfung zu kommen. Das zuständige Finanzministerium habe die Beteiligungssteuerung oft den Aufsichtsräten der Gesellschaften überlassen, diese hätten die Aufgabe aber unzureichend wahrgenommen, kritisieren die Prüfer. Sie bescheinigen der aktuellen Ressortleitung im Ministerium aber, die Hinweis des Rechnungshofs „sehr weitgehend“ aufzugreifen.

Die finanziell schwer gebeutelte Flughafengesellschaft wollen sich die Rechnungshöfe von Brandenburg und Berlin jetzt gemeinsam zur Prüfung vornehmen, hieß es aus Potsdam.

Asylbewerber-Unterkünfte

Unstimmigkeiten haben die Prüfer bei der Verrechnung von Kosten für die Unterbringung von Asylbewerbern seit 2015 festgestellt. So hätten manche Landkreise deutlich mehr Wohnplätze als freistehend gemeldet und dafür Geld vom Land erhalten, als sie tatsächlich der Zentralen Aufnahmestelle (ZABH) als Heimplätze angeboten hätten. Dabei handelt es sich um die Kreise Märkisch-Oderland und Potsdam-Mittelmark. Diese hätten sich „mehr vom Fördermittelkuchen abgeschnitten“ als andere, so Rechnungshof-Präsident Christoph Weiser.

Dem Landesamt für Soziales und Versorgung seien insgesamt 11.000 Plätze als freistehend gemeldet worden, während die Kreise nur 600 bis 2000 Plätze tatsächlich zur Unterbringung Geflüchteter angeboten hätten. Auf diese Weise sei „vermeidbarer Leerstand“ gefördert worden, die Kreise hätten für nicht erbrachte Leistungen auch noch Geld eingestrichen. Manche Kreise hätten ihr Aufnahmesoll übererfüllt, andere „nicht einmal zu 15 Prozent“, wie es in dem Bericht heißt.

Rechnungshof-Chef Weiser bezeichnete das Vorgehen der Kreise als „politisch unkorrekt“, ob es strafrechtlich zu bewerten sei, sei nicht Aufgabe des Rechnungshofs. Er gehe davon aus, dass die Landeregierung das Verhalten der Kreise „nachträglich bewertet“. Klar sei: Weil die kritisierten Kreise weniger Flüchtlinge aufgenommen hätten, hätten andere mehr annehmen müssen. Dem Land sei zwar kein finanzieller Schaden entstanden, aber innerhalb der kommunalen Familie habe das Meldeverhalten durchaus finanzielle Auswirkungen gehabt.

Der Rechnungshof räumte ein, mit den beiden kritisierten Landkreisen nicht gesprochen zu haben und sie über das Ergebnis der Prüfung nicht informiert zu haben.

Kommunales Investitionspaket

Die Förderpolitik der rot-roten Landesregierung aus der abgelaufenen Legislaturperiode kritisieren die Prüfer ebenfalls. So habe die Koalition aus SPD und Linken Ende 2015 das Kommunale Investitionsprogramm (KIP) auf den Weg gebracht, das von 2016 bis 2019 den Betrag von 161 Millionen Euro für Schulen, Sportplätze, Feuerwehrhäuser und den Umbau von Bahnhöfen bereitstellen sollte. Ungenaue Kompetenzzuweisungen, Verspätungen beim Bereitstellen von Antragsformularen, schwierige Abstimmungsprozesse und schleppende Bewilligung hätten dazu geführt, dass Ende 2019 erst 58 Prozent der geplanten Fördermittel ausgegeben worden seien. Manche Schulen und Feuerwachen würden erst 2021 fertig, bemängeln die Finanzaufseher.

Doppelte IT-Dienstleistung

Der Rechnungshof kritisiert weiter, dass die Landesjustiz sich einen eigenen IT-Dienstleiter (ZenIT) leistet, während andere Behörden über den zentralen Dienstleister ZIT ihre Hardware und Programme pflegen ließen. ZenIT leide seit Anfang an unter Personalmangel, man leiste sich an der Stelle eine unnötige Doppelstruktur.

Privatschulen

Private Schulen haben nach Überzeugung des Rechnungshofs teilweise zu viel Landeszuwendungen für Betriebskosten erhalten. Sie hätten Geld für Schüler bezogen, die längst verzogen seien oder die Schule abgebrochen hätten. Die Überzahlung liegt laut Rechnungshof bei 50.000 Euro. Dies sei bei drei der sechs geprüften Schulen festgestellt worden. Geld dürfe nur für Schüler fließen, die „regelmäßig“ am Unterricht teilnähmen. Die Stichproben betrafen vor allem Berufsschulen. Dort wechseln besonders viele Schüler den Ausbildungsgang oder hören auf, sagte Prüfer Thomas Kersting.

Stadt-Umland-Wettbewerb

Schlechte Kritiken erteilen die Prüfer auch dem Stadt-Umland-Wettbewerb der alten Landesregierung. Das Land stellte 213 Millionen Euro aus EU-Mitteln zur Verfügung, damit Städte mit ihrem Umland Kooperationen eingehen. Die Bewilligung habe aber 23 Wochen im Schnitt gedauert, bis Ende 2019 sei erst die Hälfte jener 148 Millionen Euro bewilligt worden, die etwa aus dem europäischen Efre-Fonds (Regionalentwicklung) zur Verfügung stünden. Nicht einmal zehn Prozent des Geldes seien zu diesem Zeitpunkt ausgegeben gewesen.

Von Ulrich Wangemann