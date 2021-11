Potsdam

Auch Brandenburg schärft die Corona-Regeln wohl erheblich nach – insbesondere für diejenigen, die keinen Impf- oder Genesenennachweis erbringen können. Durch flächendeckende 2G- oder gar 2G+-Regelungen bleibt ihnen der Zutritt zu vielen Einrichtungen verwehrt. Das sieht jedenfalls der aktuelle Entwurf der nächsten Eindämmungsverordnung vor, über den das Kabinett am Dienstag entscheiden will. Ab Mittwoch könnten die Regeln bereits inkrafttreten. Ein Überblick:

Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte

Auf Ungeimpfte kommen wohl neue Kontaktbeschränkungen zu. So dürfen sich in Zukunft laut Entwurf nur fünf Ungeimpfte aus maximal zwei Haushalten treffen – sowohl in den eigenen vier Wänden als auch in der Öffentlichkeit. Nicht mitgezählt werden dabei Kinder unter 12 Jahren und Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Diese müssen jedoch einen tagesaktuellen PoC-Test vorweisen oder einen PCR-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist. Geimpfte und Genesene werden auch nicht mitgezählt, für sie entfällt auch die Testpflicht.

Ungeimpfte dürfen nicht mehr ins Kaufhaus

Die 2G-Regel wird massiv ausgeweitet und gilt bald wohl auch in weiten Teilen des Einzelhandels. Wer keinen Impf- bzw. Genesenenachweis vorzeigen kann, ist in Kaufhäusern, Outlet- und Einkaufszentren nicht mehr willkommen. Ausnahmen gelten aber weiterhin für Geschäfte des täglichen Bedarfs wie Lebensmittelgeschäfte und Getränkemärkte, Verkaufsstände auf Wochenmärkten, Drogerien, Apotheken, Sanitätshäuser, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Optiker und Hörgeräteakustiker, Reinigungen und Waschsalons, Tierbedarfshandel und Futtermittelmärkte, Baumärkte, Gärtnereien und Blumengeschäfte, Weihnachtsbaumverkaufsstellen, Buchhandel, Zeitungs- und Zeitschriftenhandel sowie Poststellen, Tabakwarenhandel, Tankstellen sowie Kfz- und Fahrrad-Werkstätten, Abhol- und Lieferdienste, Banken und Sparkassen sowie öffentliche Bibliotheken.

Für Ungeimpfte hat der Friseur zu

Ab Mittwoch soll die 2G-Regel auch bei allen körpernahen Dienstleistungen gelten – das bedeutet, Ungeimpfte haben dann auch keinen Zutritt mehr zum Friseur. Auch Kosmetik- und Nagelstudios sowie Tätowierern ist die Behandlung von Ungeimpften dann verboten. Ausnahmen sind medizinische, therapeutische oder pflegerische Leistungen wie etwa in der medizinischen Fußpflege.

Der Kneipengang bleibt Ungeimpften verwehrt

Diese Regel gilt bereits: In Gaststätten, Kneipen und Bars gilt grundsätzlich die 2G-Regel – Ungeimpfte haben keinen Zutritt. Ausgenommen von der Regel sind jedoch Unter-18-Jährige. Sie dürfen Restaurants besuchen, müssen allerdings, wenn sie nicht am Platz sitzen, eine FFP2-Maske tragen.

2G im Theater und auf Konzerten

Auch Theater- und Konzertveranstaltungen finden für Ungeimpfte nicht statt. Dort muss ein Nachweis einer vollständigen Corona-Impfung oder ein Genesenen-Nachweis erbracht werden. Auch diese Regel gilt in Brandenburg bereits

Ungeimpfte dürfen nicht in die Disco

Ganz besonders streng werden die Pandemie-Regeln in Clubs und Discos – dort gilt wohl ab Mittwoch 2G+. Das bedeutet, selbst Geimpfte und Genesene müssen einen tagesaktuellen Corona-Test vorweisen können, um auf die Tanzfläche zu dürfen. Ungeimpfte haben dort keine Chance.

Bus und Bahn ab Mittwoch nur noch mit Test

Der öffentliche Nahverkehr wird ab Mittwoch 3G. Wer also nicht geimpft ist, muss einen tagesaktuellen Corona-Test vorweisen können, um Bus und Bahn nutzen zu dürfen.

3G am Arbeitsplatz

Wer nicht geimpft ist, muss jeden Tag am Arbeitsplatz einen aktuellen Corona-Test vorlegen können. Auch diese Regel wird ab Mittwoch gelten.

Die Arbeitgeber sollen darüber hinaus weiterhin mindestens zweimal pro Woche eine kostenlose Testmöglichkeit anbieten – auch für Geimpfte und Genesene. Homeoffice soll, „wo keine betrieblichen Gründe entgegenstehen“, ermöglicht werden. Wer keinen Nachweis vorlegen will, dem soll im schlimmsten Fall die Kündigung drohen.

Ungeimpfte dürfen nicht ins Hotel – mit wenigen Ausnahmen

Hotels und Pensionen dürfen bereits jetzt nur noch Geimpfte und Genesene Menschen beherbergen. Alle anderen Gäste müssen – bis auf wenige Ausnahmen – abgewiesen werden.

Ausnahmen bei der 2G-Regelung gibt es für Jugendliche unter 18 Jahren und für Personen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden können. Letztere müssen das mit einem entsprechenden Attest belegen.

Weiter gilt zudem, dass 2G nicht gilt bei der „Inanspruchnahme zwingend erforderlicher medizinischer, therapeutischer oder pflegerischer Leistungen“, zur „Wahrnehmung eines Sorge- oder eines gesetzlich oder gerichtlich angeordneten Umgangsrechts“ sowie „zum Zwecke des Besuchs von schwer erkrankten Kinder oder Eltern, von Sterbenden und von Personen in akut lebensbedrohlichen Zuständen“. In diesen Fällen muss aber ein Testnachweis vorgelegt werden.

Besuche im Krankenhaus und Pflegeheim nur mit Test

Im Krankenhaus gilt für geimpfte und ungeimpfte auch jetzt schon die Pflicht zur Vorlage eines tagesaktuellen Corona-Tests, ferner müssen alle Besucher auch während ihres Aufenthalts eine FFP2-Maske tragen.

