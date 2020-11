Potsdam

In der Lausitz wollen der Braunkohle-Konzern Leag und die deutsche Bahn in der Personalpolitik eng zusammen arbeiten. Dazu haben beide Unternehmen eine Absichtserklärung unterschrieben, wie beide am Freitag mitteilten. Dabei geht es um einen Pakt, um den Strukturwandel in der Industrieregion aufzufangen.

Die Bahn will sich mit der Kooperation gut ausgebildete Fachkräfte für den Ausbau ihres neuen Instandhaltungswerks in Cottbus sichern, in dem bis 2026 rund 1200 neue Arbeitsplätze und 100 Lehrstellen entstehen sollen. Diese Techniker sollen vor allem die modernen Triebzüge des Typs ICE 4 warten.

Die Leag braucht trotz des Kohleausstiegs junge Leute

Die Leag hat ein umgekehrtes Problem: Ihr Hauptgeschäft, Abbau und Verstromung von Braunkohle endet spätestens im Jahr 2038. Bis dahin muss das Unternehmen einerseits Personal abbauen, andererseits braucht es für den Betrieb der Bagger, Förderbrücken, Züge und Kraftwerke bis zum Stichtag des Kohleausstiegs neues Personal, denn viele ältere Kohle-Angestellte gehen vor 2038 in den Ruhestand. Die Zusammenarbeit mit der Bahn soll eben jenen Mitarbeitern, die beim Kohleausstieg noch zu jung für die Rente sein werden, eine berufliche Perspektive in der Lausitz bieten.

Derzeit hat die Leag rund 7000 Angestellte in der Region und 600 Lehrling, was den Kohlekonzern zu einem der größten Ausbildungsbetriebe Ostdeutschlands macht. Dagegen hatte die Deutsche Bahn in ihrem Cottbuser Werk in den vergangenen Jahren Ausbildungskapazitäten zurückgefahren, weil Aufträge verloren gingen, weniger Dieselloks zu warten waren und der Bahnkonzern etwa seine Radsatzwerkstätten andernorts gebündelt hatte, wie Ramona Grün, Geschäftsführerin Personal für den Standort Cottbus, erläutert. „Wir haben nicht viel getan in der Berufsausbildung in den vergangenen Jahren“, räumt sie ein. Nur rund 400 Mitarbeiter seien übrig geblieben, von allen Bahnwerken hat Cottbus laut Grün den zweithöchsten Altersschnitt.

„Wir haben uns die Ausbildungsstätten der Leag angeschaut und sind sehr begeistert“, sagt die Bahnmanagerin. Der Konzern verspreche sich von der Kooperation mit dem Kohleunternehmen, „vorhandene Infrastruktur auszunutzen.“

Milliarden aus dem Strukturpaket des Bundes

Im September hatten Bahn und Politik ihr Milliardenvorhaben in Cottbus vorgestellt. Neben der ICE-Wartung sollen Forschung zu alternativen Antrieben sowie der Umbau der Diesellokflotte auf Hybridantrieb das Instandsetzungswerk auslasten, das seit Mitte des 19. Jahrhunderts besteht. Ein erheblicher Teil der Investitionssumme stammt aus den Mitteln, die im Rahmen des Kohlekompromisses für die Lausitz vorgesehen sind.

Über das Strukturstärkungsgesetz des Bundes stehen den vom Kohleausstieg betroffenen Bundesländern insgesamt rund 40 Milliarden Euro zur Verfügung. 26 Milliarden Euro davon werden im Rahmen von Bundesprogrammen und -initiativen investiert, 14 Milliarden Euro gehen als Bundesfinanzhilfen an die Länder. Für Brandenburg sind etwa 10,3 Milliarden Euro vorgesehen.

Leag-Personalchef Jörg Waniek verspricht sich von dem gemeinsamen Vorgehen mit der Bahn bessere Rekrutierungsmöglichkeiten für das Unternehmen. Es sei „nicht ganz einfach“, junge Menschen von Ausbildung und Berufseinstieg zu überzeugen, da allen bewusst sei, dass das Kerngeschäft in absehbarer Zeit eingestellt werde.

Wirtschaftsminister: „Image des sinkenden Schiffs“ bekämpfen

Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach ( SPD) sagt es noch härter: „Wenn man das Image eines sinkenden Schiffs hat, ist es schwierig, Stellen zu besetzen.“ Dabei sei die Leag „eines der besten Ausbildungsunternehmen Brandenburgs“, zahle gute Tariflöhne und achte die Sozialpartnerschaft zwischen Unternehmen und Mitarbeitern. Nun sei sie „auf den Generationenwechsel angewiesen“ und habe mit der Bahn einen geeigneten Partner gefunden.

Schienenfahrzeuge betreibt und wartete das Kohleunternehmen schon jetzt: Sie werden zum Transport der Kohle genutzt. Leag-Personalchef Waniek sieht vor allem Bedarf an Mechatronikern und Elektronikern. „Das sind alles nicht-bergbauspezifische Ausbildungen, sie bilden eine hervorragende Grundlage für eine Tätigkeit in vielen Branchen.“

Details müssen noch verhandelt werden

Gleichzeitig sieht Waniek den Kohlekonzern mit dem Ende des Kohlebergbaus in Deutschland 2038 nicht komplett von der Landkarte verschwinden. „Wir wollen uns auf anderen Geschäftsfeldern weiter entwickeln“, so der Leag-Manager. Auch dort würden Fachkräfte benötigt, wenn auch nicht so viele wie im Tagebau.

Welchen Grad an Arbeitsplatzsicherheit die Vereinbarung in den kommenden Jahren für gestandene Leag-Mitarbeiter bieten wird, darüber müssen die Unternehmen noch verhandeln. Allerdings deutet der Leag-Personalchef an, man wolle im Verbund mit der Bahn auch diesen Fachkräften Perspektiven bieten.

In Potsdam hat derweil am Freitag der Landtagsausschuss zum Strukturwandel seine Arbeit aufgenommen. Coronabedingt fand die Sitzung digital statt.

Von Ulrich Wangemann