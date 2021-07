Potsdam

Impfen, Impfen, Impfen – das gilt als Schlüssel gegen die Pandemie und die kursierenden Virus-Variationen. Bislang sind in Brandenburg aber erst 37 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. Und das Tempo lässt nach. Deshalb wird über zusätzliche Anreize und unkomplizierte Impfangebote nachgedacht. Ziel ist, noch Unentschlossene zum Piksen zu motivieren, die die Impfung nicht per se ablehnen.

Immer mehr Politiker fordern kreative Impfangebote in den Kommunen, wie der CDU-Landtagsabgeordnete Steeven Bretz aus Potsdam. „Je niedrigschwelliger die Impfangebote sind umso besser“, sagt Bretz. Er kann sich Impfanreize vorstellen, wie kostenlose Tickets für Freizeitangebote. „Das kann in Potsdam ein Museumsgutschein oder eine freie Dampferfahrt auf der Havel sein.“ Der CDU-Politiker kann sich auch ein Bonussystem für vollständig Geimpfte vorstellen. „Geeignet ist alles, was die Impfquote erhöht und nicht als Maßregelung angesehen wird.“ Auch die Grünen im Landtag können sich ein Bonussystem vorstellen.

DRK für Bonusprogramm für Geimpfte

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Brandenburg will kreative Idee in den Regionen unterstützen, damit sich mehr Menschen impfen lassen. In Sachsen beispielsweise plant das DRK ein Bonusprogramm für Geimpfte, die nach erfolgter Impfung Rabatte für bestimmte Produkte bekommen. In Brandenburg gebe es bereits jetzt schon einen „Riesen-Bonus“, betonte Sprecherin Marie-Christin Lux: „Es ist inzwischen extrem einfach, an einen Impf-Termin zu kommen.“

Doch die Zahlung eines gesonderten Bonus an Impflinge hat nicht nur Anhänger. „Ich sehe das kritisch“, sagte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) der MAZ. Das würde nicht nur diejenigen benachteiligen, die bereits vollständig geimpft seien. Es wäre dem Image einer Corona-Impfung nicht zuträglich, so die Ministerin. „Wir möchten niemanden für die Impfung ködern, wir wollen mit Argumenten für die Impfung überzeugen.“ Die eigene Gesundheit und die Gesundheit von Familie und Freunden sollten Anreiz genug sein für eine Impfung. „Impfen ist auch ein Akt der Solidarität“, hob die Ministerin hervor.

Saar-MP für Anreize per Verlosung

Der Ministerpräsident im Saarland, Tobias Hans (CDU), kann sich zusätzliche Anreize sogar in Form einer Verlosung vorstellen. An Impfbereite könnte beispielsweise ein Fahrrad, ein Fremdsprachenkurs oder ein anderer schöner Preis ausgegeben werden, sagte der CDU-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Mobile Teams und Sonderaktionen seien gerade in sozialen Brennpunkten nötig.

Aus psychologischer Sicht können Anreize wie Geld oder Gutscheine förderlich sein, meint die Professorin für Gesundheitspsychologie und Verhaltensmedizin Sonia Lippke von der Jacobs Universität Bremen. Damit könne man diejenigen motivieren, die keinen Sinn darin sehen, sich impfen zu lassen. Sie sieht aber auch eine gewisse Gefahr: dass die Motivation beim nächsten Mal fehlt, wenn es kein Geld oder Gutscheine gibt.

In anderen Ländern sind Impfanreize längst Alltag. In den USA gibt es für den Stich in den Oberarm nicht nur Einkaufsgutscheine, Freibier, Donuts oder Stadion-Eintrittskarten. Ein Mann aus Baltimore (Maryland) gewann kürzlich 400.000 Dollar in einer Lotterie – das Los war Teil seines Corona-Schutzes.

Von Igor Göldner