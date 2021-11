Potsdam

Nach Kritik aus der Bundesregierung an zu laschen Corona-Kontrollen in einigen Restaurants hat der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband zur Einhaltung der Regeln aufgerufen. „Ohne Wenn und Aber: Die geltenden Corona-Schutzmaßnahmen sind von allen Betrieben einzuhalten. Dazu gehört insbesondere die konsequente Zugangskontrolle“, sagte die Hauptgeschäftsführerin des Verbands, Ingrid Hartges, der Deutschen Presse-Agentur.

Bis zu 10.000 Euro Strafe für Gastronomen

Der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte gründlichere Kontrollen von Impf-, Genesenen- und Testnachweisen beim Zugang zu Restaurants angemahnt. Da gehe noch mehr, hatte der CDU-Politiker gesagt. „Dass manche Gastwirte das vorbildlich tun, es andere aber gar nicht so richtig interessiert, das macht natürlich dem Virus den Weg frei - und es verlängert die Pandemie für uns alle“, hatte auch Regierungssprecher Steffen Seibert kritisiert. Und auch Gäste berichten, dass sie kaum nach ihren Dokumenten gefragt werden:

Dass es Gastwirte „nicht so richtig“ interessieren soll, überrascht: drohen ihnen doch auch in Brandenburg empfindliche Bußgelder, wenn sie beim Regelbruch erwischt werden. So heißt es im brandenburgischen Bußgeldkatalog, dass bei „Nichtumsetzung eines Hygienekonzeptes oder Unterlassen der Einhaltung der genannten Maßnahmen“ den Betreibern oder Geschäftsführern ein Bußgeld in Höhe zwischen 100 – 10.000 Euro drohe. Wie hoch letztlich das Bußgeld wirklich ausfällt, hängt nach Angaben des Landes von folgenden Faktoren ab:

dem Ausmaß der durch die Tat entstandenen Gefahren für die öffentliche Gesundheit,

dem durch den Verstoß für die Täterin oder den Täter gegebenenfalls entstandene wirtschaftlicher Vorteil aus der Tat und dessen Höhe,

dem gegebenenfalls fahrlässigen Handeln der Täterin oder des Täters,

der Einsichtigkeit der Täterin oder des Täters oder

vorangegangene Verstöße der Täterin oder des Täters gegen diese Verordnung

.

Von MAZonline, dpa