Potsdam

Am 11. November hat sich das Kabinett auf eine neue Eindämmungsverordnung für das Land Brandenburg geeinigt. Damit einher gehen auch neue Bestimmungen für die Jüngsten – wie etwa häufigere Tests an Schulen. Doch da Kinder unter 12 Jahren sich nicht gegen Corona impfen lassen können, gelten für sie andere Regeln. Ein Überblick.

Maskenpflicht in Hort und Grundschule: Das gilt für Kinder von 0-5 Jahren

Grundsätzlich müssen Kinder unter sechs Jahren keine Masken tragen, sie sind auch von der Testpflicht befreit.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kleinkinder zwischen null und sechs Jahren haben Zutritt zu allen 2G- und 3G-Veranstaltungen und -Bereichen.

Masken und Tests: Das gilt für Kinder von 6 bis 12 Jahren

Für alle Schulkinder gilt ab dem 15.11.2021 grundsätzlich die Maskenpflicht in der Schule, zudem müssen sie dreimal wöchentlich an nicht aufeinanderfolgenden Tagen einen tagesaktuellen negativen Corona-Test vorweisen. Wenn Schulkinder aufgrund einer überstandenen Covid-19-Infektion einen Genesenenausweis erhalten, sind sie von der Testpflicht befreit. Ferner müssen auch Sechsjährige und Ältere, die in einen Hort gehen, ab 15. November dort eine medizinische Maske (OP-Maske oder FFP2-Maske) tragen.

Lesen Sie auch:

In 3G-Bereichen müssen Kinder und Jugendliche ab sechs Jahren einen tagesaktuellen Test vorweisen. Die regelmäßigen Tests, die Schulkinder für den Schulbesuch machen müssen, reichen aus. Zu 2G-Bereichen haben Kinder unter zwölf Jahren weiterhin Zutritt.

Für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf kann die Schule aus pädagogischen Gründen eine weitergehende Befreiung von der Tragepflicht zulassen.

2G mit Test: Das gilt für Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren

Auch für ältere Schülerinnen und Schüler (ab 12 Jahren) gilt die Maskenpflicht in Schule und Hort. Schulkinder, die nicht geimpft oder genesen sind, müssen weiterhin dreimal wöchentlich an nicht aufeinanderfolgenden Tagen einen negativen Corona-Test vorweisen.

Bei Klausuren ab einer Dauer von 240 Minuten sind Schülerinnen und Schüler von der Maskenpflicht befreit.

Ungeimpfte bzw. nicht genesene Schüler zwischen 12 und 18 Jahren können mit einem negativen Testergebnis auch 2G-Bereiche und Veranstaltungen besuchen.

Von MAZonline