Potsdam

Brandenburg bereitet zur Zeit offenbar einen Teil-Lockdown für Ungeimpfte vor – das geht aus dem Entwurf der Eindämmungsverordnung hervor, über die das Kabinett am Dienstag entscheiden möchte. Der Entwurf liegt der MAZ vor, die neuen Corona-Regeln würden voraussichtlich bereits am Mittwoch (24. November) inkrafttreten. Für Märkerinnen und Märker, die sich gegen eine Corona-Schutzimpfung entschieden haben, werden laut Entwurf die nächsten Wochen ähnlich zum Lockdown im vergangenen Winter. Anders sieht das jedoch bei Geimpften und Genesenen aus. Für sie stehen weiterhin viele Türen offen.

Fast keine Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene

Wer genesen oder geimpft ist, kann sich weiterhin mit so vielen Menschen im privaten und öffentlichen Raum treffen, wie er oder sie möchte. Ausnahmen sind Treffen mit ungeimpften Personen: Dort gilt laut Entwurf der neuen Eindämmungsverordnung ein Limit von fünf Personen aus maximal zwei Haushalten. Geimpfte werden jedoch nicht mitgezählt.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Weiterhin Zugang zu allen Läden des Einzelhandels

In Brandenburg könnte bald in weiten Teilen des Einzelhandels 2G gelten. Das bedeutet, in einigen Geschäften müssen Geimpfte ihren Impfpass griffbereit halten bzw. Genesene ihren Genesenennachweis.

Geimpfte und Genesene dürfen weiterhin zum Friseur

Ab Mittwoch wird wohl auch für körpernahe Dienstleistungen die 2G-Regel gelten. Das bedeutet, dass Geimpfte und Genesene auch beim Friseur oder im Kosmetiksalon ihren Nachweis griffbereit haben müssen.

Restaurants und Kneipen bleiben für Geimpfte und Genesene offen – mit Maske

In Brandenburg gilt bereits die 2G-Regel in der Gastronomie. Was sich jedoch mit der neuen Eindämmungsverordnung ändern könnte: Gäste müssen außerhalb ihres Platzes eine medizinische Maske tragen.

Theater, Kinos und Konzerthäuser öffnen nur noch für Geimpfte und Genesene

Wer ins Theater, ins Kino oder in ein Konzert möchte, braucht als Geimpfter oder Genesener den jeweiligen Nachweis griffbereit.

Clubs und Discos nur mit zusätzlichem Test

Verschärft werden die Regeln für Geimpfte und Genesene in den Diskotheken Brandenburgs: Dort reicht es nicht mehr aus, dem Türsteher den Geimpft- oder Genesenennachweis vor die Nase zu halten, auch ein tagesaktueller Corona-Test ist zusätzlich erforderlich.

Lesen Sie auch:

Hotels und Pensionen bleiben für Geimpfte und Genesene geöffnet

Weiterhin ist auch die Übernachtung in einem Hotel oder einer Pension kein Problem für Menschen, die einen Impf- oder Genesenennachweis vorzeigen können.

Geimpfte und Genesene müssen ab Mittwoch in Bus und Bahn den Nachweis vorzeigen

Im ÖPNV gilt ab Mittwoch 3G. Für Geimpfte und Genesene bedeutet das, dass der Nachweis der Impfung oder überstandenen Corona-Infektion dann bei Kontrolle vorgezeigt werden muss.

Nachweispflicht auch am Arbeitsplatz

Außerdem wird ab Mittwoch 3G am Arbeitsplatz gelten – auch in Brandenburg. Geimpfte und Genesene müssen ihrem Arbeitgeber dann belegen können, dass sie geimpft bzw. genesen sind.

Besuche im Krankenhaus und Pflegeheim nur mit Test

Im Krankenhaus gilt für Geimpfte und Ungeimpfte auch jetzt schon die Pflicht zur Vorlage eines tagesaktuellen Corona-Tests, ferner müssen alle Besucher auch während ihres Aufenthalts eine FFP2-Maske tragen.

Von MAZonline