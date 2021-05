Modellprojekt in Brandenburg - Feldversuch startet in Potsdam: So funktioniert der digitale Impfpass

Der digitale Impfpass wird seit dem 27. Mai in Brandenburg getestet. Worum es bei dem Test geht, welche Türen das Zertifikat öffnen soll, wie man es bekommt und wie das System auch ohne Smartphone funktioniert – ein Überblick.