Potsdam

Es sind keine guten Aussichten für Gewerbetreibende. Das zeigt ein aktueller Bericht des Verband Berlin-Brandenburger Wohnungsunternehmen (BBU), der am Donnerstag vorgestellt wurde.

Die Lage für viele kleine Läden ist fatal, die Anfragen nach Mietstundungen steigen, vor allem in Brandenburg. Denn ohne Kunden keine Einnahmen. Wie pessimistisch viele Händler in die Zukunft schauen zeigt ein weiterer Report. Rund 20 Prozent der Gewerbetreibenden gehen davon aus, dass sie früher oder später dicht machen müssen, das zeigen Zahlen des Handelsverband Berlin-Brandenburg.

Dass es den Gewerbetreibenden nicht gut geht und als Folge viele Insolvenzen drohen, ist aber nicht nur ein Problem der Betroffenen, sondern ein städtepolitisches Fiasko. Denn Insolvenzen bedeuten auch immer Leerstand und Verödung. Für die Bewohner dieser verwaisten Städte geht mit den Läden auch Lebensqualität verloren. Denn ohne Läden, kein Leben in der Stadt. Kein Gemüsehändler, kein Blumenladen, kein Cafe. Daher lautet die Devise: Unterstützen, wo man kann. Sei es mit finanziellen Hilfen durch die Politik oder durch simple Nachbarschaftshilfe, in Form einer Online-Bestellung bei der Lieblings-Blumenhändlerin. Die Erhaltung der Städte geht alle an.

Von Gesa Steeger